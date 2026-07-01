به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: عملیات مرمت و بازسازی کاخموزه کشاورزی شهر ایلام با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، با اعلام این خبر اظهار کرد: حفاظت، احیا و صیانت از بناهای تاریخی ارزشمند، از مهمترین اولویتهای این ادارهکل است و در همین راستا، عملیات مرمت و بازسازی کاخموزه کشاورزی شهر ایلام با استفاده از اعتبارات ملی در دستور کار قرار گرفته است.
شریفی افزود: برای اجرای این پروژه، اعتباری به مبلغ ۷ میلیارد ریال تخصیص یافته که صرف اجرای عملیات مرمتی، بهسازی بخشهای آسیبدیده و ارتقای شرایط نگهداری این بنای تاریخی خواهد شد تا ضمن حفظ اصالت اثر، زمینه بهرهبرداری مطلوبتر برای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به میراثفرهنگی فراهم شود.
او با تأکید بر اهمیت کاخموزه کشاورزی بهعنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی و فرهنگی شهر ایلام تصریح کرد: استمرار مرمت و نگهداری آثار تاریخی، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی، توسعه گردشگری و انتقال میراث ارزشمند گذشتگان به نسلهای آینده دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی، اجرای طرحهای مرمتی در بناهای تاریخی را با جدیت دنبال میکند و تلاش دارد با احیای این آثار، زمینه رونق گردشگری فرهنگی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان را بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما