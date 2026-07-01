۶۳ رویداد گردشگری در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز سهشنبه ۹ تیرماه جاری در نشست بررسی رویدادهای چهارمحال و بختیاری گفت: براساس یک برنامهریزی جدید، دستگاههای اجرایی رویدادهای مرتبط و زیرمجموعه خود را شناسایی و به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اعلام میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بعد از اعلام رویدادهای گردشگری از سوی دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری، این رویدادها را در قالب تقویم رویدادهای استان ساماندهی خواهد کرد.
صادقی تصریح کرد: البته متولی برگزاری رویدادهای چهارمحال و بختیاری شامل دستگاههای اجرایی، شرکتها، شهرداریها و بخش خصوصی است.
او یادآور شد: در گام نخست برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای ملی طبیعتگردی، لباس اقوام، بلوط و گز بلداجی در دستور کار قرار دارد.
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