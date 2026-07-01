بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز سهشنبه ۹ تیرماه جاری در نشست بررسی طرحهای چهارمحال و بختیاری بهویژه در حاشیه کارون ۴ گفت: اجرای طرحهای گردشگری در افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه تأثیر مستقیم دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان از ظرفیتهای گردشگری خاصی برخوردار است و اجرای طرحهای گردشگری بهویژه در حوزه طبیعتگردی نیازمند همکاری سایر دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری است.
صادقی تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف چهارمحال و بختیاری از جمله گردشگری در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قرار دارد.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این ادارهکل از روند سرمایهگذاری در استان حمایت میکند.
اصغر احمدی تأکید کرد: در این راستا کارشناسان ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری روند پروندههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله گردشگری را با اولویت و سرعت بالا انجام میدهند.
او افزود: رعایت قانون، توجه به ضوابط قانونی و ارائه مشوقها از مهمترین نیازهای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود که این مهم از سوی ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری مورد توجه قرار دارد.
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