به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه جاری در نشست بررسی اعتبارات عمرانی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش مبلغ و جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام در این حوزه را تسریع کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش مبلغ و جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در استان می‌شود.

صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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