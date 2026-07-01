به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید علومی گفت: تکیه امیرچقماق از بناهای ارزشمند دوره قاجار است که در میدان تاریخی امیرچقماق با پیشینه‌ای متعلق به دوره تیموری واقع شده و از گذشته تاکنون نقش مهمی در برگزاری آیین‌های مذهبی و رویدادهای اجتماعی شهر ایفا کرده است.

مدیر پایگاه جهانی شهر تاریخی یزد اضافه کرد: تزئینات این بنا شامل کاشیکاری‌های معقلی است که در اثر قرارگیری مداوم در معرض عوامل جوی نظیر باد و باران، به مرور زمان دچار فرسودگی شده‌اند. تضعیف اندودهای گچی پشت کاشی‌ها و همچنین ارتعاشات ناشی از برگزاری مراسم مذهبی همراه با استفاده از تجهیزات صوتی، موجب تبله کردگی و ریزش بخشی از این تزئینات شده است.

او تصریح کرد: در پی این آسیب‌ها، عملیات آسیب‌شناسی تخصصی انجام و مرمت اضطراری کاشی‌ها در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر این مجموعه داربست بندی شده و عملیات مرمتی توسط استادکار سنتی مجرب در حوزه کاشی‌کاری تاریخی در حال اجراست.

علومی توضیح داد: بر اساس روند اجرایی تعریف‌شده، ابتدا مستند نگاری کامل از کاشی‌ها انجام و تمامی قطعات شماره‌گذاری می‌شود. سپس کاشی‌های آسیب‌دیده با دقت برداشت، اندود های فرسوده پشت آن‌ها حذف و پس از انجام فرآیند تخمیر و قالب‌ریزی مجدد، با استفاده از اندود گچ جدید در جایگاه اصلی خود نصب می‌شوند.

مدیر پایگاه جهانی شهر تاریخی یزد گفت: برای اجرای این مرحله از عملیات مرمت، اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص‌یافته است. به گفته مسئولان پروژه، به منظور تداوم و تکمیل مرمت سایر بخش های تکیه، تأمین اعتبارات تکمیلی ضروری خواهد بود.

در حال حاضر عملیات استحکام‌بخشی کاشی‌ها در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با تداوم این اقدامات، از بروز آسیب‌های بیشتر به تزئینات این بنای تاریخی جلوگیری شود.

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