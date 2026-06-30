به‌­گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست که روز دوشنبه 8 تیرماه 1405، برگزار شد، موضوع تطبیق محدوده باغات شهر تفت مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد شهرداری تفت با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور تخصصی اقدام کند.

بر اساس این تصمیم، طرح تطبیق محدوده باغات توسط شهرداری تهیه و پس از تکمیل، برای بررسی و اعلام نظر به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد ارائه خواهد شد.

همچنین، وضعیت پروژه‌های زیرساختی و مرمتی شهرستان تفت در سال جاری بررسی شد و حاضران بر ضرورت معرفی پروژه‌های شاخص شهرستان تأکید کردند تا این طرح‌ها با همکاری فرمانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معرفی شده و هر سال اعتبارات مشخصی برای اجرای آن‌ها اختصاص یابد.

در ادامه این نشست، پروژه‌های گردشگری شهرستان تفت نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم مطالعات مربوط به ژئو پارک شیرکوه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری منطقه تأکید شد.

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