همراهی میراث فرهنگی کاشان با آیین ملی تشییع رهبر شهید انقلاب و تعطیلی بناهای تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا عبدالله زاده امروز ۱۰ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: بناهای تاریخی کاشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه همزمان با آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، تعطیل و مراکز اقامتی این شهرستان با شرایط ویژه و تخفیف ۳۰ درصدی به شرکتکنندگان این مراسم خدمات ارائه میکنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان ادامه داد: در پی اعلام تعطیلی سراسری کشور و به منظور همراهی با ملت شریف ایران در آیین بدرقه و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، تمامی بناهای تاریخی تحت مدیریت اداره میراثفرهنگی شهرستان کاشان در این روز تعطیل خواهد بود.
عبدالله زاده با بیان اینکه میراثفرهنگی همواره بخشی از هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی ملت ایران است، افزود: جامعه میراثفرهنگی شهرستان کاشان نیز همگام با مردم قدرشناس ایران، در این روز با حفظ حرمت و شأن این مناسبت ملی در سوگ این ضایعه بزرگ شریک بوده و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره در روز ۱۵ تیرماه پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود.
او ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، گردشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی، تصریح کرد: فعالیت و خدماترسانی تمامی بناهای تاریخی تحت پوشش این اداره از روز سهشنبه ۱۶ تیرماه مطابق روال معمول از سر گرفته خواهد شد.
در بخش دیگری از این خبر، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان از آمادگی کامل مجموعههای اقامتی و مجتمعهای بینراهی شهرستان کاشان برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
عبدالهزاده ادامه داد: طبق هماهنگیهای انجامشده با مدیران مراکز اقامتی و مجموعههای بینراهی شهرستان، این مراکز آمادگی کامل دارند به افرادی که برای حضور در این مراسم به شهرهای مختلف سفر میکنند، خدمات اقامتی با تخفیف ۳۰ درصدی ارائه دهند.
او تاکید کرد: این اقدام با هدف تسهیل شرایط حضور مردم در این مراسم و با همکاری مراکز اقامتی و مجتمعهای بینراهی شهرستان انجام میشود.
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