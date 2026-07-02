بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای محلی استان کرمانشاه در توسعه گردشگری، اظهار کرد: گردهم آمدن کارشناسان، فعالان و دغدغهمندان گردشگری فرصتی ارزشمند برای هماندیشی و تصمیمسازی است و این نشستها باید بهصورت مستمر برگزار شوند تا بتوان از ظرفیت فکری فعالان این حوزه در مسیر توسعه گردشگری استان بهره گرفت.
معاون گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری در جهان افزود: امروز گردشگری سومین صنعت درآمدزای جهان پس از نفت و خودروسازی است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ به نخستین صنعت اقتصادی دنیا تبدیل شود.
او ادامه داد: کشورهای موفقی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، مالزی و امارات تنها به دلیل برخورداری از جاذبههای تاریخی و طبیعی به این جایگاه نرسیدهاند، بلکه با برنامهریزی، سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی، بازاریابی و ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف توانستهاند گردشگری را به موتور محرک اقتصاد خود تبدیل کنند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه این استان از نظر تنوع جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی، صنایعدستی، اقوام، خوراک و اقلیم، یکی از غنیترین استانهای کشور است، تصریح کرد: کرمانشاه بهحق یک موزه زنده ایران است، اما هنوز نتوانستهایم از این ظرفیتهای کمنظیر بهدرستی بهرهبرداری کنیم و این فاصله میان ظرفیتهای موجود و وضعیت مطلوب باید با برنامهریزی و مشارکت همه بخشها جبران شود.
روشن تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند همکاری واقعی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهها، سرمایهگذاران، رسانهها و تشکلهای مردمنهاد است و تصمیمسازیهای مؤثر تنها در سایه گفتوگو، آیندهنگری و همفکری جمعی شکل خواهد گرفت.
او با اشاره به شرایط دشوار صنعت گردشگری کشور در یک سال گذشته گفت: همزمانی چند رویداد مهم سیاسی و امنیتی، صنعت گردشگری ایران را با رکودی جدی مواجه کرده است و بسیاری از فعالان این حوزه تنها با اتکا به سرمایه و اندوختههای خود توانستهاند مجموعههای گردشگری را فعال نگه دارند. از همه فعالان این عرصه که با وجود مشکلات همچنان چراغ گردشگری را روشن نگه داشتهاند، قدردانی میکنم.
معاون گردشگری کرمانشاه با ابراز امیدواری نسبت به رونق دوباره گردشگری در دوران پس از بحرانهای اخیر، اظهار کرد: باید از هماکنون برای دوران پس از جنگ و افزایش توجه جهانی به ایران آماده باشیم. اتفاقات اخیر، نگاه بسیاری از مردم دنیا را به ایران معطوف کرده و این موضوع میتواند فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ، تاریخ و جاذبههای گردشگری کشور باشد.
روشن با اشاره به نرخ بالای بیکاری در استان کرمانشاه گفت: با وجود این همه ظرفیت، زیبنده نیست که کرمانشاه همچنان با معضل بیکاری روبهرو باشد.
او افزود: توسعه گردشگری میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی ایفا کند و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دلسوزان استان است.
روشن از فعالان حوزه گردشگری دعوت کرد با حضور مستمر در نشستهای تخصصی، ادارهکل میراثفرهنگی را در تدوین برنامههای توسعهای همراهی کنند و افزود: آمادهایم این جلسات را بهصورت منظم برگزار کنیم تا با استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی موجود، مسیر توسعه گردشگری استان هموار شود.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری کرمانشاه گفت: استان در بسیاری از شاخههای گردشگری از جمله گردشگری ورزشی، طبیعتگردی، گردشگری آبی، گردشگری خوراک، گردشگری فرهنگی و تاریخی از قابلیتهای کمنظیری برخوردار است.
معاون گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت نیرو برای توسعه گردشگری آبی، اظهار کرد: وجود سدها، سرابها، رودخانهها و منابع آبی متعدد، فرصت ارزشمندی برای سرمایهگذاری در این بخش فراهم کرده است و از سرمایهگذاران علاقهمند دعوت میکنیم با ورود به این حوزه از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
روشن در پایان با اشاره به جایگاه کرمانشاه بهعنوان شهر خلاق خوراک، تصریح کرد: ثبت بیش از ۱۰۰ غذای بومی و سنتی استان در فهرست میراث ناملموس کشور، در کنار عنوان شهر خلاق خوراک، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری خوراک ایجاد کرده است و با معرفی هرچه بهتر این داشتهها میتوان کرمانشاه را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری غذایی کشور تبدیل کرد.
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