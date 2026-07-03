به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حافظیه، آرامگاه شاعر بلندآوازه ایران، در حافظه فرهنگی کشور، نمادی از پیوند ادبیات، عرفان و هویت ایرانی است. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در دو مقطع زمانی، آبان‌ماه ۱۳۶۷ و اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، در جریان سفر به استان فارس، از این مجموعه فرهنگی و تاریخی بازدید کردند.

ایشان در تبیین جایگاه حافظ در فرهنگ ایران، بر نفوذ بی‌مانند این شاعر در میان مردم تاکید کرده و فرمودند: حافظ بدون شک درخشان‌ترین ستاره فرهنگ فارسی است. نداریم هیچ شاعری را که به قدر حافظ در اعماق و زوایای جامعه ما، ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشد و حضور داشته باشد.

رهبر شهید همچنین با اشاره به خاطره‌ای از دوران کودکی، از انس دیرینه خود با دیوان حافظ سخن گفته و بیان کردند: پدربزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که آن را به مادر من داده بود و جزو جهیزیه مادرم وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با آن دیوان مانوس بودم.

ایشان در ادامه، جهان‌بینی حافظ را برگرفته از معارف قرآنی دانسته و تصریح کردند: جهان‌بینی حافظ، جهان‌بینی عرفانی است، بلاشک. حافظ اگر افتخار نمی‌کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خود را حافظ نمی‌گذاشت.

رهبر شهید با اشاره به تخلص شاعر شیرازی، به بیت مشهور او استناد کرده و فرمودند: جز قرآن دگر نخوانم، با چهارده روایت.

ایشان همچنین با تاکید بر اینکه پیوند حافظ با قرآن در سراسر غزل‌های او آشکار است و گفتند: این آشنایی با قرآن در غزل حافظ مشهود است؛ برای کسی که آن را بفهمد.

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