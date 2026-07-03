به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تشریح جزئیات برنامه اسکان و هدایت زائران مراسم تشییع رهبر انقلاب، از طراحی سازوکاری یکپارچه برای مدیریت حضور میلیون‌ها زائر در پایتخت خبر داد و بر ضرورت ثبت‌نام در بازوی پیام‌رسان ایرانی «باید برخاست» و هماهنگی با مسئولان استانی پیش از عزیمت به تهران تاکید کرد.

حمیدرضا غلامزاده اظهار کرد: برای تسهیل فرآیند میزبانی، هر یک از استان‌های کشور به یکی از مناطق شهر تهران متصل شده‌اند تا خدمات اسکان و پشتیبانی به‌صورت متمرکز و هدفمند ارائه شود. بر همین اساس، به زائرانی که از استان‌های مختلف راهی تهران می‌شوند توصیه شده است پیش از سفر، ضمن ثبت‌نام در بازوی پیام‌رسان ایرانی «باید برخاست»، هماهنگی‌های لازم را با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مسئولان استان محل سکونت خود انجام دهند تا سازوکار اسکان گروهی و خدمات مورد نیاز آنان از پیش پیش‌بینی شود.

وی افزود: اطلاعات مربوط به محل اسکان، نحوه استقرار زائران و سایر خدمات مورد نیاز، بر اساس استان مبدأ از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرآیند توزیع زائران در مناطق تعیین‌شده با نظم و مدیریت واحد انجام می‌گیرد.

غلامزاده با اشاره به پیش‌بینی مواکب راهنمای زائران در مبادی ورودی تهران گفت: در این مراکز، راهنماهای حضور در مراسم، نقشه‌های مورد نیاز و اطلاعات مرتبط با اسکان در اختیار زائران قرار می‌گیرد. همچنین ستاد گردشگری شهرداری تهران در تمامی این مواکب مستقر خواهد بود و علاوه بر ارائه خدمات راهنمایی، اطلاعات لازم درباره مسیرها، مراکز خدماتی و امکانات شهری را در اختیار زائران قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: همزمان، پیامک‌های اطلاع‌رسانی نیز برای زائران ارسال می‌شود که حاوی آدرس سامانه «باید برخاست» و اطلاعات مربوط به بازوهای پیام‌رسان است تا افراد بتوانند به‌صورت مستمر آخرین اطلاعیه‌ها و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه در پارکینگ‌های محل استقرار خودروهای زائران نیز راهنماهای بزرگ نصب خواهد شد، تصریح کرد: این تابلوها مسیرهای دسترسی به مراکز اسکان، نحوه استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی و سایر اطلاعات کاربردی را در اختیار زائران قرار می‌دهد تا حتی در صورت بروز اختلال در اینترنت نیز امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: در مسیرهای منتهی به مصلی، پیرامون این مجموعه و داخل محل برگزاری مراسم نیز بنرها و تابلوهای راهنمای متعددی نصب شده است که محل استقرار سرویس‌های بهداشتی، مراکز امدادی، خدمات رفاهی، مواکب و مراکز اسکان را به‌طور دقیق مشخص می‌کند.

غلامزاده درباره نحوه اطلاع‌رسانی به زائران غیرتهرانی نیز گفت: با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، تمامی شماره‌های ثبت‌شده در سایر استان‌ها که وارد تهران می‌شوند، از طریق سامانه‌های مخابراتی شناسایی شده و پیامک‌های راهنما و اطلاع‌رسانی برای آنان ارسال خواهد شد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر اطلاع‌رسانی الکترونیکی، بروشورهای چاپی، تابلوهای راهنما و علائم محیطی نیز در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است تا در هر شرایطی امکان دسترسی زائران به اطلاعات مربوط به اسکان، مراکز امدادی، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات فراهم باشد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به استقرار تابلوهای راهنمای بزرگ در طول مسیر مراسم اظهار کرد: این تابلوها که تقریبا در هر یک کیلومتر جانمایی شده‌اند، ضمن نمایش موقعیت فعلی افراد، نقشه محدوده اسکان، مسیرهای دسترسی به مراکز امدادی، خدماتی و رفاهی را نیز نمایش می‌دهند تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

غلامزاده در پایان از آغاز رسمی اسکان زائران از امروز ۱۲ تیر خبر داد و گفت: فرآیند اسکان تا پایان روز ۱۵ تیر ادامه خواهد داشت. با این حال، از زائران درخواست شده است پس از پایان مراسم، در صورت امکان در نخستین فرصت به شهرهای خود بازگردند تا عملیات جمع‌آوری تجهیزات، بازسازی معابر، پاکسازی و بازگشت شهر به شرایط عادی که برای روز ۱۶ تیر برنامه‌ریزی شده است، با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. البته برای زائرانی که ناگزیر به اقامت بیشتر باشند، امکان اسکان در شب دوشنبه نیز پیش‌بینی شده است.

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