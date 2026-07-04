به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس موزون، کارگردان، برنامه‌ساز و پژوهشگر، در یک برنامه تلویزیونی با بیان خاطره‌ای از فضای حسینیه محل برگزاری مراسم‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح دلیل اصرار ایشان بر استفاده از گلیم‌های آبی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه برخی درباره چرایی استفاده از گلیم به جای فرش در این حسینیه پرسش مطرح می‌کردند، گفت: شخص رهبر شهید به طور مستقیم بر حفظ این گلیم‌ها نظارت داشتند و تاکید می‌کردند هیچ‌کس حق جابه‌جایی یا جمع‌آوری آنها را ندارد.

موزون افزود: با وجود آنکه افراد بسیاری فرش‌هایی را برای استفاده در حسینیه وقف یا اهدا می‌کردند، ایشان اجازه استفاده از آنها را در این محل نمی‌دادند. حتی در مقطعی، یکی از فرش‌های اهدایی بدون اطلاع ایشان در گوشه‌ای از حسینیه پهن شده بود، اما رهبر شهید به محض مشاهده آن، علت این اقدام را جویا شدند و پس از توضیح مسئول مربوطه، تصریح کردند که پیش‌تر دستور داده‌اند تمامی فرش‌های اهدایی به حسینیه‌ها، مساجد و تکایا در سراسر کشور اختصاص یابد و در این مکان تنها همان گلیم‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

این برنامه‌ساز و پژوهشگر ادامه داد: پس از این ماجرا، دلیل تاکید رهبر شهید بر استفاده از گلیم‌های آبی برای حاضران تشریح شد.

به گفته وی، ایشان فرموده بودند که این گلیم‌ها حاصل یکی از رشته‌های صنایع‌دستی کشور است که در معرض منسوخ شدن قرار دارد و هنوز گروهی از هنرمندان در یکی از شهرهای یزد یا کرمان از طریق تولید آنها امرار معاش می‌کنند.

موزون با نقل سخنان رهبر شهید اظهار کرد: ایشان تاکید داشتند اگر دیگران این محصولات را خریداری نکنند و ما نیز از آنها حمایت نکنیم، دو پیامد ناگوار رخ خواهد داد؛ نخست آنکه این هنر و صنعت سنتی به فراموشی سپرده می‌شود و دوم اینکه گروهی از هنرمندان و تولیدکنندگان، اشتغال و منبع درآمد خود را از دست خواهند داد.

وی افزود: رهبر شهید بر این باور بودند که برای حمایت از اشتغال و پاسداری از هنر صنایع‌دستی، دست‌کم باید این محصولات خریداری و مورد استفاده قرار گیرند تا چرخه تولید آنها استمرار یابد.

به گفته موزون، ایشان همچنین تصریح کرده بودند که اگر صرفا ساده‌زیستی ملاک بود، می‌شد از موکت نیز استفاده کرد، اما حفظ صنایع‌دستی و پشتیبانی از هنرمندان ایرانی، فلسفه اصلی این انتخاب بود.

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