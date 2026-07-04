به گزارش خبرنگار میراثآریا، چهارمین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر ویژه مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید، صبح شنبه ۱۳ تیرماه به ریاست انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با حضور روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، مصطفوی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، سعید خال، مدیرکل پشتیبانی، مدیرانکل، مشاوران ستادی معاونت گردشگری و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
محسنیبندپی در آغاز این نشست، با قدردانی از همراهی مستمر مدیران ارشد وزارتخانه، مدیران ستادی و استانی، حضور میدانی مسئولان را عاملی مؤثر در ارتقای هماهنگی، همافزایی سازمانی و افزایش اثربخشی فرآیندهای اجرایی دانست و اظهار کرد: همگرایی مدیریتی و انسجام میان ارکان اجرایی، پشتوانه اصلی موفقیت در مدیریت رویدادهای ملی و فراگیر است.
وی با اشاره به ابعاد ملی و فراملی آیین تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری یکی از بزرگترین و ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ از اینرو ضروری است تمامی ابعاد امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و اجرایی با نهایت دقت، تدبیر و هماهنگی مدیریت شود تا این مراسم در شان جایگاه والای رهبر شهید برگزار شود.
معاون گردشگری با اشاره به دیدگاههای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، خاطرنشان کرد: رهبر شهید با بینش تمدنی، سبک زندگی مبتنی بر سادهزیستی، نگاه راهبردی و نقشآفرینی تاریخی خود، به نماد وحدت ملی، مقاومت، عزت و انسجام اجتماعی تبدیل شدند.
وی افزود: رهبر شهید با نگاهی عمیق به ظرفیتهای تمدنی ایران اسلامی، پیوندی پایدار میان ایرانیت و اسلامیت و نیز جمهوریت و اسلامیت ایجاد کردند و این همافزایی را به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی و سرمایه اجتماعی کشور تبدیل ساختند.
محسنیبندپی اظهار داشت: این رویداد تاریخی، فرصتی کمنظیر برای نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه دشمنان تلاش کردهاند ظرفیتهای اقتصادی و مادی کشور را تحت فشار قرار دهند، اما سرمایه اجتماعی، هویت تمدنی، مشارکت مردمی و انسجام ملی، مؤلفههایی هستند که هیچ تحریمی قادر به محدود کردن آنها نیست.
وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی از وحدت، همبستگی، اقتدار و پایداری ملت ایران به افکار عمومی جهان مخابره خواهد کرد و جلوهای عینی از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
معاون گردشگری در ادامه با تبیین جایگاه ستاد هماهنگی خدمات سفر گفت: ماموریت این ستاد صرفا به پشتیبانی و خدماترسانی محدود نمیشود، بلکه این مجموعه نقش راهبردی در هماهنگسازی ظرفیتهای ملی ایفا میکند و با مشارکت و همراهی ۴۵ دستگاه اجرایی، شبکهای منسجم از خدمات و هماهنگیهای بینبخشی را برای مدیریت این رویداد شکل داده است.
وی از آمادهباش کامل معاونت گردشگری خبر داد و افزود: مدیران، کارشناسان و تمامی همکاران ستادی و استانی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و ارتباط مستمر میان ستاد مرکزی و استانها برقرار است تا خدماترسانی، رفع نیازهای احتمالی و هماهنگیهای اجرایی با بیشترین سرعت و دقت انجام شود.
محسنیبندپی توسعه بسترهای هوشمند ارتباطی را از اقدامات مؤثر استانها برشمرد و گفت: استانها با راهاندازی سامانههای اطلاعرسانی و پاسخگویی، مسیر ارتباط زائران با بخشهای اجرایی را تسهیل کردهاند؛ بهگونهای که استان خراسان رضوی با سامانههای ۵۱۵۱ و ۳۷۰۴۵، استان قم با سامانههای «قمیار» و «قمزائر» و استان تهران با سامانه «باید برخاست» خدمات اطلاعرسانی و پشتیبانی خود را در اختیار زائران قرار دادهاند.
وی همچنین بر ضرورت ثبت و مستندسازی ابعاد مختلف این رویداد ملی تاکید کرد و گفت: روایت صحیح و مستندسازی دقیق این تجربه تاریخی، زمینه بهرهگیری از آن را در معرفی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، ظرفیتهای تمدنی کشور و بازنمایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصههای ملی و بینالمللی فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه بر حمایت ویژه از استانهای قم و خراسان رضوی و استمرار نظارت بر مراکز اقامتی، نرخ خدمات، مجتمعهای بینراهی، سرویسهای بهداشتی، اطلاعرسانی، مستندسازی و سایر بخشهای خدماتی تاکید کرد و خواستار تداوم رصد میدانی و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی شد.
در ادامه این نشست، مدیران استانهای خراسان رضوی، قم، گلستان، خراسان شمالی و مازندران بهصورت برخط و معاون گردشگری استان تهران بهصورت حضوری، آخرین اقدامات و برنامههای اجرایی خود را ارائه کردند.
در گزارش استانها، موضوعاتی از جمله اسکان زائران، نظارت بر مراکز اقامتی، آمادهسازی مجتمعهای خدماتی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی، برپایی موکبها، تامین آب و غذا، ایجاد زیرساختهای پشتیبان از جمله ژنراتورهای برق، خدمات بهداشتی و درمانی، استقرار بیمارستانهای صحرایی و سایر تمهیدات خدماترسانی تشریح شد.
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