به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، از اجرای پویش «نه به پلاستیک» در این استان خبر داد و گفت: مشهد به عنوان یکی از مقاصد پیشرو کشور در حوزه گردشگری سبز، طی سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در مسیر بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، کاهش اثرات زیست‌محیطی و توسعه رویکردهای پایدار برداشته است.

رکنی با اشاره به جایگاه ویژه مشهد در صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: استان خراسان رضوی و شهر مشهد به عنوان مقصدی پیشرو در بحث رویکردهای سبز، گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند. بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در هتل‌های مشهد امروز یک رویکرد جدی است و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در همکاری نزدیک با جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خراسان رضوی، اقدامات قابل توجهی را دنبال کرده است.

او افزود: در نخستین دوره اعطای «نشان هتل سبز ایران»، مشهد بیشترین تعداد هتل ثبت‌نامی و نامزد دریافت این نشان را در کشور داشت و سه هتل از میان ۱۲ هتل برگزیده کشور متعلق به شهر مشهد بودند که نشان‌دهنده عزم جدی فعالان گردشگری استان در حرکت به سوی استانداردهای پایدار است.

رکنی، با اشاره به ظرفیت بزرگ اقامتی مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت هتل‌های کشور در مشهد قرار دارد و این شهر همزمان جزو مناطق حساس از نظر منابع آبی محسوب می‌شود، امروز شاهد شکل‌گیری جریانی فراگیر برای مدیریت مصرف آب در هتل‌ها هستیم. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS و IBMS) در تأسیسات گردشگری مشهد رو به افزایش است.

معاون گردشگری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اجرای پویش «نه به پلاستیک» را گامی تازه در مسیر جریان‌سازی مدیریت سبز گردشگری کشور دانست و بیان کرد: کاهش مصرف پلاستیک، اقدامی مهم از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. امروز موضوع ریزپلاستیک‌ها به یکی از چالش‌های جدی جهانی تبدیل شده و اثرات آن نه‌تنها محیط زیست، بلکه سلامت انسان‌ها و سایر موجودات زنده را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: این پویش علاوه بر کاهش هزینه‌های مادی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییر الگوهای رفتاری جامعه و ترویج سبک زندگی مسئولانه‌تر باشد.

رکنی، با اشاره به اجرای این حرکت همزمان با ایام حضور گسترده زائران در مشهد گفت: پویش سبز با شعار «بدون پلاستیک، موکب حسینی‌تر است» و با هدف حذف و کاهش مصرف اقلام یکبارمصرف پلاستیکی در موکب‌ها، مراکز پذیرایی و بخش‌های خدمات گردشگری اجرا می‌شود و استفاده از جایگزین‌های پایدار همچون ظروف قابل شست‌وشو، اقلام چندبارمصرف و مدیریت صحیح پسماند را ترویج می‌کند.

او افزود: این پویش با حمایت سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، با همکاری فعالان گردشگری استان به‌ویژه جامعه هتل‌داران، طی هفته جاری و تا پایان مراسم تشییع اجرا خواهد شد و آغازی برای یک حرکت مستمر در حوزه گردشگری سبز خواهد بود.

معاون گردشگری، میراث فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع «نه به پلاستیک» امروز یکی از اولویت‌های مهم کشور است و در همین راستا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به تشکیل ستاد ملی اقدام کرده است. همچنین کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور نیز این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

رکنی، در پایان با اشاره به مناسبت جهانی این حرکت گفت: سوم ژوئیه به عنوان «روز جهانی بدون پلاستیک» فرصتی برای توجه دوباره به مسئولیت مشترک همه جوامع در برابر محیط زیست است و اجرای این پویش در مشهد نشان‌دهنده دغدغه‌مندی و نقش‌آفرینی گردشگری کشورمان در مواجهه با چالش‌های جهانی محیط زیست است.

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