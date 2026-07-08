به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد قلندری با اشاره به اهمیت و ظرفیتهای ویژه پیلهسحران گفت: با توجه به قابلیتهای منطقه، اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید پیشطرح آن بهگونهای تدوین شود که وظایف دستگاههای اجرایی بهصورت دقیق مشخص و عملیاتی شود.
فرماندار اردبیل همچنین حمایت از تبدیل این پروژه به دهکده سلامت را از رویکردهای قابل پیگیری دانست و افزود: تکمیل و توسعه زیرساختهای موردنیاز سرمایهگذاری، تسهیل روند سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران از الزامات اصلی در مسیر اجرای این طرح است.
او با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاههای اجرایی برای تسهیل امور، تصریح کرد: همکاری همه دستگاهها میتواند زمینه اجرای سریعتر و مؤثرتر این پروژه را فراهم کند و به رونق گردشگری منطقه بینجامد.
قلندری بر مطالعه اجرای طرح گردشگری در تالاب نئور اردبیل با حفظ محیط زیست تاکید کرد و گفت: اعتبارات لازم برای مطالعات طرحهای گردشگری در شهرستان اختصاص یافته و ۶طرح گردشگری در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری شهرستان اجرا میشود.
در ادامه این جلسه، نگار سریعالاطلاق، رئیس اداره سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل نیز با اشاره به لزوم مطالعه و تدوین طرح جامع گردشگری پیلهسحران گفت: این ادارهکل آمادگی کامل برای حمایت از سرمایهگذاران را دارد.
او افزود: اجرای این طرح میتواند گام بزرگی در راستای رونق گردشگری منطقه باشد و پیشنهاد تبدیل این محدوده به منطقه نمونه گردشگری یا دهکده سلامت نیز در همین راستا قابل بررسی و اجراست؛ امری که با حمایت دولت و فرماندار اردبیل میتواند عملیاتی شود.
سریعالاطلاق همچنین ضمن درخواست اعتبار لازم برای مطالعه طرحهای گردشگری، خاطرنشان کرد: تسهیل سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مرتبط، زمینهساز توسعه پایدار گردشگری در این منطقه خواهد بود.
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