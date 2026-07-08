به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا شایقی امروز 17 تیرماه 1405 در جلسه با معاون فرماندار اردبیل گفت: بناها و پلهای تاریخی اردبیل در اولویت مرمت و ساماندهی قرار دارند و هماکنون چند پروژه مرمتی در سطح شهرستان فعال هستند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردبیل با اشاره به اینکه جمعه مسجد اردبیل در اولویت پروژههای فعال قرار دارد، افزود: بازار تاریخی از جمله سرای زنجیرلو، سرای برنج فروشان و پلهای تاریخی مانند پل تاریخی کلخوران از دیگر مواردی هستند که با جذب اعتبارات پروژه مرمت آنها انجام میشود.
او همچنین با اشاره به موارد طرح شده در این جلسه، تاکید کرد: در این جلسه پروژههای عمرانی شهرستان به ویژه در حوزه سرمایهگذاری گردشگری و بافت تاریخی شهرستان با موضوع اعتبارات سفر استاندار به شهرستان اردبیل بررسی و درخصوص اقدامات لازم با همکاری فرمانداری تصمیمگیری شد.
شایقی ادامه داد: در سفر اخیر استاندار اردبیل به شهرستان اردبیل مبلغ 40 میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای مرمتی به ویژه جمعه مسجد اردبیل اختصاص پیدا کرد که از محل اعتبارات استانی و بازآفرینی شهری تامین خواهد شد و میتواند نیروی محرک پروژههای مرمتی شهرستان باشد.
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