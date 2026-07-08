به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای اداری شهرستان انگوت که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، گفت: ژئوپارک دمولی در شهرستان انگوت با جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی کانون اصلی توسعه گردشگری این شهرستان است و آماده توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از سال ۱۴۰۵ باید از منابع استانی تامین شود، درصورت تخصیص اعتبار، زیرساخت‌هایی مانند مسیر پیاده روی و سکوهای استراحت را بدون دخالت در طبیعت در منطقه دمولی ایجاد می‌کنیم.

او تاکید کرد: نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری یکی از مهم‌ترین نیازهای ما برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود است و در جلسه امروز ۲ میلیارد تومان به این منظور از محل اعتبارات استانی اختصاص پیدا کرد که با همکاری راهداری موضوع نصب تابلوهای راهنما اجرا می‌شود.

جباری ادامه داد: درخصوص استقرار نمایندگی اداره کل در شهرستان انگوت نیز مجوز ایجاد نمایندگی صادر شده و به محض تامین نیروی انسانی واجد شرایط، آماده فعال کردن نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در انگوت هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل همچنین با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری در این شهرستان، تصریح کرد: آموزش صنایع‌دستی می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و توانمندسازی اهالی شهرستان و علاقمندان به صنایع‌دستی با هزینه کم باشد و در این خصوص کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی را در انگوت برگزار خواهیم کرد.

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