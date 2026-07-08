۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴

ژئوپارک دمولی کانون توسعه گردشگری در شهرستان انگوت است/ تخصیص اعتبار برای نصب تابلوی معرفی جاذبه‌های گردشگری

ژئوپارک دمولی کانون توسعه گردشگری در شهرستان انگوت است/ تخصیص اعتبار برای نصب تابلوی معرفی جاذبه‌های گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: ژئوپارک دمولی در شهرستان انگوت کانون اصلی توسعه گردشگری این شهرستان است و آماده توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه هستیم.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای اداری شهرستان انگوت که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، گفت: ژئوپارک دمولی در شهرستان انگوت با جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی کانون اصلی توسعه گردشگری این شهرستان است و آماده توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از سال ۱۴۰۵ باید از منابع استانی تامین شود، درصورت تخصیص اعتبار، زیرساخت‌هایی مانند مسیر پیاده روی و سکوهای استراحت را بدون دخالت در طبیعت در منطقه دمولی ایجاد می‌کنیم.

او تاکید کرد: نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری یکی از مهم‌ترین نیازهای ما برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود است و در جلسه امروز ۲ میلیارد تومان به این منظور از محل اعتبارات استانی اختصاص پیدا کرد که با همکاری راهداری موضوع نصب تابلوهای راهنما اجرا می‌شود.

جباری ادامه داد: درخصوص استقرار نمایندگی اداره کل در شهرستان انگوت نیز مجوز ایجاد نمایندگی صادر شده و به محض تامین نیروی انسانی واجد شرایط، آماده فعال کردن نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در انگوت هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل همچنین با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری در این شهرستان، تصریح کرد: آموزش صنایع‌دستی می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و توانمندسازی اهالی شهرستان و علاقمندان به صنایع‌دستی با هزینه کم باشد و در این خصوص کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی را در انگوت برگزار خواهیم کرد.

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کد خبر 1405041701183
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

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