به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با حضور گسترده زائران، عزاداران و مشتاقان شرکت در آیین تشییع و تدفین قائد امت، حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای، در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، طرح ویژه خدمترسانی شبانهروزی خود را در شهر مقدس مشهد و محورهای اصلی منتهی به این کلانشهر زیارتی به اجرا گذاشت.
این طرح با هدف ارتقای ایمنی سفر، پشتیبانی از تردد روان زائران و کاهش مخاطرات احتمالی در مسیرهای مواصلاتی، از نخستین ساعات امروز آغاز شده و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت. در چارچوب این برنامه، تیمهای امدادی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با استقرار در محورهای پرتردد، آمادگی کامل برای پاسخگویی سریع به درخواستهای امدادی هموطنان را دارند.
بر اساس این برنامه عملیاتی، گروههای امدادی در محورهای قوچان–مشهد، سبزوار–مشهد، بجستان و گناباد–مشهد، تایباد–مشهد و همچنین مسیرهای بازگشت زائران مستقر شدهاند و خدماتی از جمله تعمیرات سیار، حمل خودرو و سایر خدمات تخصصی امداد خودرویی را بهصورت شبانهروزی ارائه خواهند کرد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از تمامی زائران و هموطنان درخواست کرده است در صورت نیاز به خدمات امدادی، از طریق سامانه سراسری ۰۹۶۲۹ یا شماره ۱۴۲۳ در استانها درخواست خود را ثبت کنند تا نزدیکترین گروه امدادی در سریعترین زمان ممکن به محل اعزام شود.
این طرح بخشی از برنامه جامع خدمترسانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ایام برگزاری آیین تشییع و تدفین قائد امت به شمار میرود و با رویکرد افزایش ضریب ایمنی سفر، تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات پشتیبانی مستمر در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی، تا پایان مراسم بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
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