به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد ایزدی گفت: با وجود اینکه شهرستان جاجرم در مسیر اصلی تردد زائران به مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد قرار ندارد، اما تدابیر لازم برای میزبانی در این شهرستان پیشبینی شده است.
فرماندار جاجرم با بیان اینکه موکب بین راهی در مسیر جاده مواصلاتی مشهد در محدوده رباط قره بیل با پیشبینی ظرفیت پذیرایی روزانه ۲ هزار زائر در هر وعده غذایی، بر پا شده است، افزود: اسکان عزاداران جاجرمی نیز در مشهد پیشبینی شده است.
او گفت: خراسان شمالی به عنوان استان معین خراسان رضوی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران و عزاداران به مشهد مقدس با برپایی موکبها و آمادگی استان خود را مهیای میزبانی کرده است.
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