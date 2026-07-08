توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذا در موکب دوراهی دشت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا ناصری با بیان اینکه موکب دو راهی دشت با مشارکت اهالی ایور، درق، گرمه و جامعه کامیونداران و با هدف ارائه خدمات به زائران مراسم بدرقه ی آقای شهید برپا شده است،گفت: روزانه ۹ هزار پرس غذا در سه وعده و خدمات نانوایی سیار در اینموکب به زائران ارائه میشود.
فرماندار گرمه افزود: علاوه بر تهیه غذا، تیمهای امدادی از جمله اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی و پنج تیم تعمیرکار سیار به صورت رایگان در مسیر تردد زائران مستقر شدهاند.
او همچنین از آمادگی ۴۴ مرکز شامل مساجد، مدارس و اماکن عمومی با ظرفیت ۴ هزار و ۸۵۰ نفر در سطح شهرستان ویژه اسکان زائران اشاره کرد.
ناصری خاطرنشان کرد: در کنار این فعالیتها، برنامههای فرهنگی از جمله تئاتر خیابانی و گروههای سرود نیز پیش بینی شده است.
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