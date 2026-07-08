۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴

توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذا در موکب دوراهی دشت

توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذا در موکب دوراهی دشت

فرماندار گرمه، از فعالیت گسترده موکب دوراهی دشت با حضور ۱۰۰ نیروی داوطلب خبر داد که روزانه ۹ هزار  پرس غذا را به زائران ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا ناصری با بیان اینکه موکب دو راهی دشت با مشارکت اهالی ایور، درق، گرمه و جامعه کامیون‌داران و با هدف ارائه خدمات به زائران مراسم بدرقه ی آقای شهید برپا شده است،گفت: روزانه ۹ هزار پرس غذا در سه وعده و خدمات نانوایی سیار در این‌موکب به زائران ارائه می‌شود.

فرماندار گرمه افزود: علاوه بر تهیه غذا،  تیم‌های امدادی از جمله اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی و پنج تیم تعمیرکار سیار به صورت رایگان در مسیر تردد زائران مستقر شده‌اند.

او همچنین از آمادگی ۴۴ مرکز شامل مساجد، مدارس و اماکن عمومی با ظرفیت ۴ هزار و ۸۵۰  نفر در سطح شهرستان ویژه اسکان زائران اشاره کرد.

ناصری خاطرنشان کرد: در کنار این فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی از جمله تئاتر خیابانی و گروه‌های سرود نیز پیش بینی شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041701196
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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