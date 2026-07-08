به گزارش خبرنگار میراثآریا، طاهر رستمی با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و مشارکت گسترده مردمی، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای پشتیبانی از این مراسم به کار گرفته شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در تشریح مهمترین اقدامات استان در مشهد مقدس افزود: بیش از یک هزار نفر از نیروهای سپاه، انتظامی و سایر دستگاههای مسئول برای تأمین امنیت و پوشش حدود هفت کیلومتر از مسیر مراسم اعزام شدهاند.
او همچنین از اعزام ۷۰۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به مشهد مقدس خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز با راهاندازی یک بیمارستان صحرایی و استقرار ۱۵۰ نفر از کادر درمان شامل پزشک، پرستار و نیروهای تخصصی، خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه خواهد کرد.
رستمی افزود: ۴۰ نفر از نیروهای صداوسیمای خراسان شمالی به همراه تجهیزات کامل برای پوشش و پخش زنده مراسم از فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد اعزام شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در بخش خدمات رفاهی نیز برنامهریزی برای طبخ و توزیع ۵۰ هزار پرس غذا در هر وعده، اسکان ۴۰ هزار نفر از زائران و اعزام ناوگان حملونقل عمومی و تجهیزات لجستیکی مورد نیاز، متناسب با ظرفیت استان، انجام شده است.
او با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، خاطرنشان کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای استان برای خدمترسانی مطلوب به زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم بسیج شده است.
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