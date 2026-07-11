دستگیری حفاران غیرمجاز در جیرفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ با تاکید بر تامین امنیت پایدار و صیانت مستمر از آثار و محوطههای تاریخی استان کرمان گفت: در راستای برخورد با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با همکاری نیروهای پایگاه مقاومت بسیج شهرستان جیرفت و همراهی عوامل انتظامی و امنیتی در این شهرستان، نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی موفق به شناسایی و دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در محوطههای تاریخی و باستانی جیرفت شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: از متهمان دستگیر شده آلات و ادوات حفاری غیرمجاز و به همراه ۲ دستگاه خودرو کشف و ضبط شد و متهمان با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
او با اشاره به استمرار پایش و مراقبت از محوطههای تاریخی شهرستان جیرفت اظهار کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی با بهرهگیری از گشتهای مستمر، رصد اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاههای انتظامی، امنیتی، قضایی و ظرفیتهای مردمی، حفاظت از آثار تاریخی را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با حفاریهای غیرمجاز به میراث ارزشمند فرهنگی کشور آسیب وارد کنند.
سرهنگ فاریابی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تردد افراد ناشناس در محدوده آثار و محوطههای تاریخی، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراثفرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند و تاکید کرد: مشارکت و هوشیاری مردم نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از جرائم علیه میراثفرهنگی و حفاظت از هویت و سرمایههای تاریخی کشور دارد و شناسایی و برخورد با حفاران غیرمجاز و سوداگران اموال فرهنگی با جدیت از طرف یگان حفاظت میراثفرهنگی استان کرمان پیگیری شده و با مجرمان در این حوزه با قاطعیت در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و پروندههای مرتبط تا اعمال شدیدترین مجازاتها و صدور احکام بازدارنده پیگیری میشود.
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