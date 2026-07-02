به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در چارچوب رویدادهای ترویجی «میراث‌یاران» و در راستای برنامه‌های فرهنگی مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف معرفی و انتقال مفاهیم میراث فرهنگی ناملموس، کارگاه آموزشی «آشنایی با آیین تیرگان» روز دهم تیرماه ١٤٠٥ توسط پریسا شجاعی، کارشناس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه، در انجمن بهشتیان زمینی آریا ویژه کودکان و افراد کم‌توان ذهنی برگزار شد.

این کارگاه با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با یکی از آیین‌های کهن ایرانی و ایجاد تجربه‌ای ملموس از عناصر میراث فرهنگی ناملموس طراحی شد.

در آغاز برنامه، مفاهیم میراث فرهنگی ناملموس به زبانی متناسب با گروه مخاطب تشریح شد و سپس داستان آرش کمانگیر، به عنوان یکی از روایت‌های ماندگار فرهنگ ایرانی، برای حاضران بازگو شد.

در ادامه برنامه، در راستای معرفی و ترویج عروسک‌های بومی و محلی ایران، عروسک بومی «کِخ‌بو» از استان گیلان، ساخته زهرا شریفی، به شرکت‌کنندگان معرفی شد. در این بخش، ضمن معرفی این عروسک، درباره جایگاه عروسک‌های بومی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و نقش آن‌ها در انتقال روایت‌ها، باورها و هویت فرهنگی جوامع محلی گفت‌وگو شد.

در ادامه، شرکت‌کنندگان با اجرای بخش‌هایی از آیین تیرگان، به صورت عملی با این سنت دیرینه آشنا شدند. ساخت دستبند تیرگان، بستن دستبندها و پذیرایی با شیرینی، اجرای آیین فال کوزه و خواندن فال‌ها، ساخت تیر و کمان به شیوه اوریگامی با الهام از روایت آرش کمانگیر و همچنین اجرای آیین آب‌پاشی، از جمله بخش‌های این کارگاه بود که با مشارکت فعال حاضران انجام شد.

رویکرد این برنامه بر آموزش تجربه‌محور استوار بود تا شرکت‌کنندگان، علاوه بر آشنایی با پیشینه و مفاهیم آیین تیرگان، از طریق مشارکت در اجرای نمادهای این جشن، ارتباطی عمیق‌تر با میراث فرهنگی ناملموس ایران برقرار کنند.

برگزاری این کارگاه، گامی در راستای ترویج و انتقال میراث فرهنگی ناملموس و تأکیدی بر ظرفیت آموزش‌های مشارکتی در معرفی آیین‌ها، سنت‌ها، هنرهای بومی و هویت فرهنگی ایران به گروه‌های مختلف جامعه، از جمله کودکان و افراد کم‌توان ذهنی، به شمار می‌آید.

این برنامه در قالب رویداد «میراث‌یاران؛ طرح ترویج و آموزش تجربه‌محور میراث فرهنگی» با طراحی و اجرای پریسا شجاعی، کارشناس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برگزار شد.

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