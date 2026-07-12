۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای قلعه‌بالا با مشارکت بنیاد مسکن شاهرود

آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای قلعه‌بالا با مشارکت بنیاد مسکن شاهرود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: مرمت و سامان‌دهی بافت تاریخی روستای قلعه‌بالا با هدف صیانت از ارزش‌های معماری بومی، ارتقای کیفیت کالبدی روستا و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این اقدام در راستای حفاظت از هویت تاریخی روستا، بهسازی معابر و فضاهای عمومی و جلوگیری از فرسودگی و آسیب به عناصر ارزشمند بافت انجام می‌شود و می‌تواند زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش رضایت ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.

او بیان کرد: روستای قلعه‌بالا به عنوان یکی از روستاهای شاخص استان سمنان، به دلیل چشم‌اندازهای طبیعی، معماری پلکانی و بافت ارزشمند و همچنین ظرفیت‌های فرهنگی و بوم‌گردی، در فهرست روستاهای منتخب بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفته است، موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر به حفاظت و مرمت بافت تاریخی و مدیریت هدفمند گردشگری را دوچندان می‌کند.

رضویان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح با رویکرد حفظ اصالت‌های معماری و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا در حال اجراست، تصریح کرد: تداوم عملیات مرمتی با رعایت دقیق ضوابط میراث‌فرهنگی و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا، از جمله ضرورت‌های اصلی برای حفظ جایگاه این روستا در شبکه جهانی گردشگری است و این اقدامات نه تنها به افزایش رضایت عمومی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌سازد.

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کد خبر 1405042101380
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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