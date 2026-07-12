فرهنگ ایثار و مقاومت میراث ماندگار هویت ایرانی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، عصر روز شنبه ۲۰ تیرماه در حاشیه آیین سوگواره رهبر شهید ایران که با حضور امام جمعه کرج، استاندار البرز، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی(ره) کرج برگزار شد، با تأکید بر جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در شکل‌گیری هویت ملی ایرانیان، اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ همواره با تکیه بر روحیه مقاومت، وحدت و ازخودگذشتگی توانسته است از بزنگاه‌های حساس تاریخی با سربلندی عبور کند و این سرمایه ارزشمند، امروز نیز مهم‌ترین پشتوانه انسجام ملی و اقتدار کشور است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با بیان اینکه برگزاری آیین‌های بزرگداشت شهدا فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده است، افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در متن جامعه جاری است و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی بر پایه همین باورهای عمیق مردمی استوار مانده است.

او با اشاره به رسالت دستگاه‌های فرهنگی در صیانت از هویت ملی و میراث معنوی کشور تصریح کرد: میراث‌فرهنگی تنها به آثار تاریخی و بناهای ارزشمند محدود نمی‌شود، بلکه میراث ناملموس، آیین‌ها، سنت‌ها، فرهنگ مقاومت و خاطره جمعی ملت ایران نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی این سرزمین را تشکیل می‌دهد که باید با برنامه‌ریزی دقیق، مستندسازی و ترویج صحیح، برای نسل‌های آینده حفظ و ماندگار شود.

زینالی ادامه داد: فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های میراث معنوی ایران اسلامی است که ریشه در تاریخ، باورهای دینی و تمدن کهن این سرزمین دارد و امروز نیز می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان در مسیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همبستگی ملی و حفظ منافع کشور باشد.

این مسئول با تأکید بر اینکه معرفی این ارزش‌ها نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است، گفت: دستگاه‌های فرهنگی باید با تولید محتوای فاخر، برگزاری رویدادهای فرهنگی، روایت صحیح تاریخ معاصر و معرفی جلوه‌های ایثار و مقاومت، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان و جوان با این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کنند.

زینالی همچنین حضور گسترده مردم و مسئولان در سوگواره رهبر شهید ایران را جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: هرچه پیوند جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت عمیق‌تر باشد، سرمایه اجتماعی کشور نیز مستحکم‌تر خواهد شد و این مهم، زمینه‌ساز حفظ هویت ملی، امنیت فرهنگی و استمرار مسیر پیشرفت ایران اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در کنار سایر نهادهای فرهنگی، خود را متعهد به پاسداشت میراث معنوی انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان برای تحقق این رسالت بهره خواهد گرفت.

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