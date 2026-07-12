به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، با اشاره به ظرفیت بالای صنایعدستی کردستان اظهار کرد: هماکنون نزدیک به ۴۷ هزار نفر در حوزه صنایعدستی استان فعالیت دارند که حدود دو هزار و ۷۵۰ نفر از آنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، زمینه بهرهمندی فعالان صنایعدستی از خدماتی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و انتقال سوابق بیمهای را فراهم میکند.
او با دعوت از صنعتگران و اعضای تعاونیهای صنایعدستی استان برای استفاده از این ظرفیت، عنوان کرد: امیدواریم با تقویت همکاریهای مشترک، شمار بیشتری از فعالان این حوزه تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرند و با آرامش و امنیت خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
طالبنیا همچنین از راهاندازی خانههای صنایعدستی در آینده نزدیک در مناطق دارای ظرفیت استان خبر داد و یادآور شد: ایجاد این مراکز علاوه بر حمایت از تولید و عرضه صنایعدستی، زمینه توسعه همکاریهای مشترک و ارائه خدمات مطلوبتر به صنعتگران را فراهم میکند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان، هم با اشاره به تفاهمنامه کشوری میان صندوق بیمه اجتماعی و معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت توسعه همکاریها برای افزایش پوشش بیمهای فعالان صنایعدستی تاکید کرد.
امجد حسینپناهی با تشریح خدمات و ظرفیتهای جدید صندوق، خواستار همکاری بیشتر ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای معرفی و جذب صنعتگران واجد شرایط شد و گفت: اجرای این تفاهمنامه میتواند نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی و بهبود معیشت فعالان صنایعدستی داشته باشد.
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