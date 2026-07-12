به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تور تلفیقی و تخصصی بازدید از معدن قلعه‌زری با حضور ۲۰ نفر از راهنمایان گردشگری، دانشجویان و گردشگران عادی روز شنبه ۲۰ تیراه ۱۴۰۵ برگزار شد. هدف کلیدی این برنامه، علاوه بر معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، تمرکز بر توسعه گردشگری صنعتی و معدنی و همچنین آشناسازی راهنمایان با مسیرهای جدید برای تعریف پکیج‌های تورگردانی در آینده بود. ترکیب متنوع شرکت‌کنندگان نشان از جذابیت بالای این شاخه از گردشگری برای اقشار مختلف دارد.

قلعه‌زری؛ پیوند تاریخ باستان و صنعت نوین

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تور، بازدید از معدن مس قلعه‌زری بود؛ معدنی که قدمت استخراج مواد معدنی در آن به هزاران سال پیش بازمی‌گردد و نمادی از تاریخچه غنی معدن‌کاری در ایران است. در جریان این بازدید، شرکت‌کنندگان با ویژگی‌های فنی و ساختاری این مجموعه آشنا شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده، این معدن در حال حاضر دارای ۱۱ حلقه چاه فعال است و برنامه‌ریزی‌های کلانی برای توسعه ۲.۵ برابری ظرفیت‌های آن در دستور کار قرار دارد.

استقبال مدیریت معدن از توسعه گردشگری

در حاشیه این بازدید، جلسه‌ای با حضور تیم مدیریتی مجموعه برگزار شد. قائم‌مقام معدن قلعه‌زری ضمن ارائه توضیحات فنی و آمارهای دقیق از روند استخراج و توسعه مجموعه، نگاهی بسیار مثبت به مقوله گردشگری داشت.

او ضمن تشریح چشم‌اندازهای آتی، از ایده گسترش گردشگری معدن با محوریت معدن تاریخی قلعه‌زری به شدت استقبال کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی و تاریخی منطقه دانست.

از اعماق زمین تا آرامگاه ابن حسام خوسفی

این تور تنها به بازدید از معدن محدود نشد؛ بلکه در بخش دوم، شرکت‌کنندگان با همراهی و توضیحات تخصصی جواد سیروسی، از بافت تاریخی و ارزشمند شهرستان خوسف بازدید کردند. صرف عصرانه در اقامتگاه بوم‌گردی زاغ بور، گشت‌وگذار در بافت تاریخی خوسف و ادای احترام در آرامگاه «ابن حسام خوسفی»، شاعر برجسته قرن نهم هجری، حسن‌ختامی فرهنگی و ادبی بر این تور تلفیقی بود.

برگزاری موفقیت‌آمیز این تور نشان داد که استان خراسان جنوبی از پتانسیل‌های بی‌نظیری برای ترکیب گردشگری تاریخی، فرهنگی و صنعتی برخوردار است. انتظار می‌رود با حمایت نهادهای متولی و استقبال مجموعه‌های صنعتی مانند معدن قلعه‌زری، این مسیر در آینده‌ای نزدیک به یکی از مقاصد ثابت و پرمخاطب در بسته‌های گردشگری استان تبدیل شود.

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