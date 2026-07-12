به گزارش میراث آریا؛ روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، نشست مشترکی در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با حضور نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یاسر امجدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزش سازمان امور زندان‌ها برگزار شد.

محور اصلی این جلسه، بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های آموزشی میان این دو نهاد و بازنگری در پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری‌ها بود. در این نشست، نرگس رجایی با اشاره به ضرورت اتخاذ نگرشی مبتنی بر «مسئولیت اجتماعی»، بر فراهم‌سازی امکاناتی برای آموزش تخصصی زندانیان تأکید کرد تا این افراد بتوانند در آینده به سطح مربی ارتقا یافته و در مسیر کارآفرینی گام بردارند.

در این جلسه همچنین وضعیت فعلی آموزش‌های صنایع دستی در زندان‌های سراسر کشور و گزارش‌های حاصل از نیازسنجی‌های میدانی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این نشست، تاکنون ۲۰ هزار و ۸۶۹ نفر در زندان‌های سطح کشور، تحت نظارت معاونت صنایع دستی، آموزش‌های مهارتی را دریافت کرده‌اند. در همین راستا، یکی از اولویت‌های مطرح شده، تأمین مربیان مجرب و متخصص برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها در محیط‌های زندانی بود.

به منظور عملیاتی کردن این همکاری‌ها، مقرر شد کارگروه‌های مشترکی بین اداره کل زندان‌های استان‌ها و معاونت‌های صنایع دستی در سطح کشور تشکیل شود تا تعاملات آموزشی و اشتغال‌زایی در سطح استانی تقویت گردد. همچنین در حاشیه این جلسه، تصمیم گرفته شد طی هماهنگی‌های آتی، بازدیدهای مشترکی از زندان‌ها صورت گیرد تا مشکلات موجود بررسی شده و میزان اثرگذاری آموزش‌های صنایع دستی بر اشتغال زندانیان و نقش این مهارت‌ها در پیشگیری از تکرار بزه و جرم، ارزیابی شود.

در پایان این نشست، طرفین در راستای تمدید تفاهم‌نامه همکاری، بندهای جدیدی را به پیش‌نویس تفاهم‌نامه افزودند که پس از تأیید نهایی طرفین در متن گنجانده خواهد شد. شایان ذکر است در پایان این جلسه، لوح تقدیر رئیس سازمان امور زندان‌ها به پاس تلاش‌ها و همکاری‌های موثر، به مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی تقدیم گردید.

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