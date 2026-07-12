به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیرکل، معاون توسعه مدیریت، صنایع‌دستی و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان و جمعی از هنرمندان برجسته و پیشکسوتان صنعت مسگری زنجان با استاد اکبر دیزجیان دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار که با حضور رئیس اتحادیه مسگران و دو تن از پیشکسوتان نامی این حرفه صورت گرفت، فراتر از یک جلسه اداری، جلوه‌ای از تکریم و احترام به سرمایه‌های معنوی و هنری استان بود.

سیدمیکائیل موسوی اظهار کرد: در آیین تکریمِ پیشکسوتان، فراتر از یک آیینِ اخلاقی، راهبردی کلیدی برای پاسداشتِ هویتِ ملی و انتقالِ دانشِ بومی است و این هنرمندان، گنجینه‌های زنده و حافظانِ اصالتِ مسگری به عنوان رکنِ صنایع‌دستی زنجان محسوب می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: بازشناسیِ جایگاهِ این استادان، ضمن تقویتِ خودباوری در نسل‌های نو، بستری مطمئن برای تداومِ زنجیرهٔ ارزش و ارتقای کیفیتِ هنریِ صنایع‌دستی در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

او گفت: در این نشست، ضمن تقدیر از سال‌ها تلاش و وفاداری این هنرمندان به حرفه خود، که قدمتی ۷۵ ساله در زنجان دارد، بر اهمیت حفظ و انتقال این هنر اصیل به نسل‌های آینده تأکید کرد.

موسوی بیان کرد: هنر مسگری، یکی از شناسنامه‌های فرهنگی و هویتی شهر زنجان است و این دیدار، ادای احترامی است به پیشکسوتانی که تمام عمر خود را وقف اعتلای این هنر کرده‌اند.

موسوی گفت: ما وظیفه داریم تا از این اصالت پاسداری کرده و زمینه را برای شکوفایی دوباره این حرفه فراهم آوریم.

در این گفت‌وگوی صمیمانه پیشکسوتان مسگر نیز به بیان خاطرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در خصوص حمایت از این صنعت پرداختند و از توجه مدیرکل و همراهان به این حوزه قدردانی کردند. این نشست، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و هم‌اندیشی برای رفع موانع و حمایت‌های لازم از فعالان هنر مسگری در استان بود.

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