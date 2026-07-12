بررسی و بازنگری نرخنامه «منوی سلامت» با هدف اصلاح الگوی مصرف در استان زنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه تخصصی بررسی نرخنامه «منوی سلامت» با رویکرد اصلاح الگوی مصرف و ارتقای کیفیت خدمات با حضور معاون گردشگری، رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری و جمعی از نمایندگان و بهرهبرداران تاسیسات پذیرایی گردشگری در محل معاونت گردشگری استان برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در این جلسه با تأکید بر اهمیت نقش واحدهای پذیرایی در ترویج سبک زندگی سالم افزود: اصلاح الگوی مصرف در صنعت گردشگری، نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای مدیریت هزینههاست، بلکه گامی مؤثر در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی و حفظ سلامت گردشگران است.
او تصریح کرد: بازنگری در نرخنامهها به گونهای خواهد بود که ضمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دسترسی آسانتر به غذاهای سالم و باکیفیت، منافع واحدهای پذیرایی نیز مدنظر قرار گیرد تا انگیزه کافی برای ارائه این منوها ایجاد شود.
موسوی بیان کرد: هدف نهایی از این بازنگری، استانداردسازی خدمات پذیرایی و ترغیب واحدهای تحت پوشش به گنجاندن غذاهای کم مصرف و بهینه با هزینه پایینتر در سبد غذایی مسافران و گردشگران است تا علاوه بر حفظ فرهنگ غذایی منطقه، گامی مثبت در راستای تحقق اهداف سلامتمحور برداشته شود.
در ادامه این جلسه، نمایندگان تاسیسات پذیرایی گردشگری نیز به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود در خصوص نحوه قیمتگذاری و تأمین مواد اولیه برای منوهای سلامت پرداختند.
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