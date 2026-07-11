ضرورت بازآفرینی محلات پیرامونی اماکن مذهبی زنجان برای توسعه گردشگری زیارتی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی باقری روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه شهر زنجان در حوزه گردشگری مذهبی و حضور گسترده زائران و گردشگران در اماکن مذهبی و تاریخی این شهر، بازنگری در ساختار کالبدی معابر و وضعیت خدمات شهری محلات پیرامونی این اماکن، امری ضروری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان افزود: بخش‌هایی از محلات حسینیه اعظم زنجان که میزبان بخشی از ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی شهر هستند، از نظر عرض و کیفیت معابر، دسترسی سواره و پیاده، وضعیت بصری، دفع فاضلاب، رطوبت بناها و پاکیزگی محیطی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند

باقری تصریح کرد: آلودگی‌های بصری و محیطی در این محدوده‌ها، نشان‌دهنده نیاز فوری به مداخله هدفمند مدیریت شهری، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و طراحی مجدد کالبد شهری است.

او اظهار کرد: بازنگری در ساختار کالبدی و زیرساخت‌های شهری محلات پیرامون اماکن زیارتی می‌تواند به صورت همزمان موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری مذهبی شهر شود.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان زنجان خاطرنشان کرد: ساماندهی این محدوده‌ها تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه گامی موثر در مسیر احیای هویت فرهنگی و مذهبی شهر، افزایش رضایتمندی زائران، بهبود سیمای شهری و ایجاد تعادل اجتماعی و کالبدی در محلات به شمار می‌رود.

او افزود: بسیاری از اماکن مذهبی زنجان در بافت‌های قدیمی یا ساختارهای سنتی قرار دارند و همین موضوع موجب بروز برخی مشکلات در این محدوده‌ها شده است.

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