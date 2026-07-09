عزای میلیونی در مشهد/ وداع با رهبر شهید؛ روایتی از پیوند دیرینه ملت با میراث عدالت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نبی الله محمدی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، نشانه‌ای روشن از وفاداری عمیق ملت است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: این حضور، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب، مقام شهدا و رهبری فرزانه بوده است.

او بیان کرد: سیل عظیم جمعیت در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در ایران و عراق، جلوه‌ای از عشق خالصانه مردم بود.

محمدی همچنین به برپایی موکب‌های متعدد در مسیرهای منتهی به مراسم اشاره کرد و گفت: این موکب‌ها با جان و دل به شرکت کنندگان خدمات رفاهی ارائه دادند و صحنه‌هایی از همبستگی ملی خلق کردند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر شهید همواره بر عدالت محوری تأکید داشت، خاطرنشان کرد: رهبر شهید به محرومان عنایت ویژه‌ای داشتند و با ویژه خواری به شدت مخالف بودند.

او اضافه کرد: بسیاری از سیاست‌های توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات عمومی، برگرفته از اندیشه‌های رهبر شهید بود.

محمدی گفت: توجه به دهک‌های پایین جامعه نیز همواره در دستورکار ایشان قرار داشت. قانونمداری، نظارت خبرگان و آزادی بیان را از دیگر مؤلفه‌های دوران رهبری ایشان بود.

او تصریح کرد: ایشان هرگونه تبعیض را نفی می‌کردند و شخصیتی مردمی و ارتباطی گسترده با اقشار مختلف داشتند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دوران رهبری ایشان، ادامه دهنده راه امام خمینی (ره) بود. در این دوران، شاخص‌های عدالت، عزت و توسعه فرهنگی، اجتماعی، علمی، امنیتی و زیرساخت‌های کشور همواره رو به بهبود بود.

او همچنین تأکید کرد: ملت ایران در دوران ایشان هرگز آغازگر جنگی نبود، اما در برابر جنگ افروزان با صلابت کامل ایستادگی کرد. این مقاومت، میراثی ماندگار از مکتب ایشان به شمار می‌رود.

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