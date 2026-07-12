ارتقای انسجام شبکه حراست، تقویت پایش هوشمند و افزایش کارآمدی نظارت در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی حراست‌های ستادی، واحدهای تابعه و ادارات‌کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس مصطفوی، مشاور وزیر، در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌افزایی میان واحدهای حراست، ارتقای هماهنگی‌های درون‌سازمانی، بررسی مسائل و چالش‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و تدوین راهکارهای افزایش اثربخشی مأموریت‌های نظارتی در سطح ستاد و استان‌ها برگزار شد.

سیدعباس مصطفوی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حراست‌های استانی، اظهار کرد: انتظار می‌رود واحدهای حراست در استان‌ها، ارتباطات و همکاری‌های متقابل خود را بیش از پیش گسترش دهند؛ زیرا هم‌افزایی میان استان‌ها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت مأموریت‌های نظارتی و افزایش انسجام سازمانی خواهد بود.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در انجام سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی افزود: در شرایط کنونی، اجرای برنامه‌های سرکشی و سفرهای استانی با برخی دشواری‌ها همراه است و ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه تسهیل این مأموریت‌ها و ارتقای کارآمدی نظارت‌های میدانی فراهم شود.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی همچنین الحاق حوزه حراست به مجموعه تسهیلات وزارتخانه را اقدامی مؤثر و ارزشمند توصیف کرد و گفت: این تصمیم می‌تواند ظرفیت‌های حمایتی و اجرایی حوزه حراست را تقویت کرده و زمینه ارتقای خدمات و افزایش بهره‌وری را فراهم آورد.

مصطفوی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حفاظتی در استان‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تقویت نظام پایش تصویری و به‌روزرسانی تجهیزات نظارتی در استان‌هاست. برخی واحدها در این حوزه با محدودیت‌هایی مواجه هستند که باید با برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت‌های لازم، در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به امضای بخشنامه مشترک در حوزه حراست، بر ضرورت نظارت مستمر بر میزان تحقق برنامه‌ها و ارزیابی خروجی‌ها تاکید کرد و گفت: پایش روند پیشرفت اقدامات، ارزیابی اثربخشی سفرهای استانی، ارتقای کارآمدی فرآیندهای نظارتی و تضمین تعامل مؤثر ادارات‌کل استان‌ها با بخش‌خصوصی، از مهم‌ترین محورهای این بخشنامه مشترک به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، مسئولان و نمایندگان واحدهای حراست ستادی، تابعه و استانی، ضمن طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل تخصصی خود، مهم‌ترین نیازها و اولویت‌های حوزه حراست را مورد بررسی قرار دادند.

تمرکز بر توسعه و بهره‌برداری مؤثر از سامانه «جام» برای ثبت، نگهداری و مدیریت اطلاعات اشیای موزه‌ای، به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و دوربین‌های مداربسته، ارتقای آموزش‌های تخصصی و مهارتی کارکنان حوزه حراست، بررسی راهکارهای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی و تشکیل سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

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