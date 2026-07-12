میراثآریا: در میان آثار ثبتشده ایران در فهرست میراثجهانی یونسکو، گنبد سلطانیه جایگاهی ممتاز دارد؛ اثری که شکوه معماری ایران در دوره ایلخانی را به نمایش میگذارد و از برجستهترین نمونههای مهندسی سازه، معماری و هنر تزیینی جهان اسلام به شمار میآید.
کمیته میراثجهانی یونسکو در بیستونهمین اجلاس خود در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی)، گنبد سلطانیه را بهعنوان هفتمین اثر ایران در فهرست میراثجهانی ثبت کرد؛ تصمیمی که جایگاه این شاهکار معماری را در میان مهمترین بناهای تاریخی جهان تثبیت کرد.
سلطانیه در اوایل سده هشتم هجری قمری، به فرمان سلطان محمد خدابنده (اولجایتو)، هشتمین ایلخان مغول، به پایتخت حکومت ایلخانی تبدیل شد. در همین دوره، ساخت آرامگاهی باشکوه آغاز شد که امروزه با نام گنبد سلطانیه شناخته میشود.
این بنا میان سالهای ۷۰۲ تا ۷۱۲ هجری قمری ساخته شد و یکی از بلندپروازانهترین پروژههای معماری عصر خود بود؛ پروژهای که با بهرهگیری از دانش معماران ایرانی، به الگویی ماندگار در تاریخ معماری جهان تبدیل شد.
بزرگترین گنبد آجری جهان
شاخصترین ویژگی سلطانیه، گنبد عظیم دوپوسته آن است؛ گنبدی با ارتفاع حدود ۴۸ متر و دهانهای نزدیک به ۲۵ متر که هنوز بزرگترین گنبد آجری جهان محسوب میشود.
نوآوری در طراحی دوپوسته، انتقال بار سازه، تناسبات دقیق هندسی و استفاده استادانه از آجر، این بنا را به یکی از مهمترین دستاوردهای مهندسی قرون میانه تبدیل کرده است.
پژوهشگران معماری بر این باورند که تجربه ساخت گنبد سلطانیه، در شکلگیری و تکامل معماری گنبدهای بزرگ در جهان، از جمله برخی بناهای شاخص دوره رنسانس، تأثیرگذار بوده است.
هنر ایرانی در اوج شکوفایی
گنبد سلطانیه نمایشگاهی از هنرهای ایرانی در دوره ایلخانی است.
کاشیکاریهای فیروزهای، آجرکاریهای ظریف، گچبریهای نفیس، کتیبههای قرآنی، نقوش هندسی و خطوط خوشنویسی، فضایی پدید آوردهاند که در آن معماری، هنر و معنویت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
کتیبههای بنا با بهرهگیری از خطوط ثلث و کوفی، آیاتی از قرآن کریم و مضامین دینی را در سراسر بنا به تصویر کشیدهاند و جلوهای کمنظیر به فضای داخلی بخشیدهاند.
هندسهای که استحکام را به زیبایی پیوند زد
پلان هشتضلعی بنا، ایوانهای پیرامونی، منارهها و تناسبات دقیق فضایی، از ویژگیهای شاخص معماری سلطانیه است.
کارشناسان، این ترکیب هندسی را نمونهای درخشان از پیوند زیباییشناسی و مهندسی سازه میدانند؛ طرحی که افزون بر شکوه بصری، استحکام کمنظیری برای بنا فراهم کرده و سبب شده است این اثر پس از هفت قرن همچنان پابرجا بماند.
ثبت جهانی؛ تایید جایگاه معماری ایران
یونسکو، گنبد سلطانیه را به دلیل ارزش برجسته جهانی آن در تاریخ معماری، نوآوریهای فنی، کیفیت هنری و تأثیرگذاری بر روند تکامل معماری اسلامی و جهانی در فهرست میراث جهانی ثبت کرد.
این اثر امروز نهتنها نماد شکوه معماری ایلخانی، بلکه سندی از استمرار سنتهای مهندسی و هنر ایرانی در یکی از مهمترین دورههای تاریخ کشور به شمار میرود.
میراثی که همچنان الهامبخش جهان است
در آستانه برگزاری چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان، بازخوانی پرونده گنبد سلطانیه یادآور این واقعیت است که ثبت جهانی، بهرسمیت شناختن سهم تمدن ایران در پیشرفت معماری، مهندسی و هنر جهان است.
گنبد سلطانیه امروز همچنان استوار بر فراز دشت زنجان ایستاده است؛ شاهکاری که پس از هفت قرن، روایتگر نبوغ معماران ایرانی و یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ معماری جهان باقی مانده است.
انتهای پیام/
نظر شما