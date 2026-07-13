به گزارش خبرنگار میراث آریا، اقتصاد خانواده در دنیای مدرن امروز بیش از هر زمان دیگری وام‌دار حضور پررنگ و نقش‌آفرینی بی‌بدیل بانوان است و در این میان، حوزه صنایع دستی به عنوان یکی از اصیل‌ترین و ثروت‌آفرین‌ترین ظرفیت‌های بومی، نیازمند توجهی راهبردی است.

فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، امروز (دوشنبه) در نشست تخصصی اشتغال و کارآفرینی با محوریت نقش بانوان در توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه صنایع دستی، به بررسی ابعاد مختلف این حوزه پرداخت.

او با تأکید بر لزوم تغییر نگرش‌های سنتی به مقوله کار، اظهار کرد: در استان ما همچنان نگاه به اشتغال، محدود به استخدام‌های اداری و پشت‌میزنشینی بوده و این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز بر بخش خصوصی، مولدسازی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های جامعه، مفهوم اشتغال را به سمت تولیدات ارزش‌آفرین نظیر صنایع دستی و کارآفرینی سوق داده‌اند.

این مقام ارشد اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پتانسیل‌های عظیم نهفته در هنر و خلاقیت زنان هم‌استانی، ابراز داشت: روحیات، ظرافت و توانمندی‌های بانوان در حوزه‌های تولیدی به ویژه صنایع دستی، می‌تواند تحولی شگرف در تولید ناخالص و رشد اقتصادی استان ایجاد کند.

او در ادامه آموزش را کلید واژه توسعه دانست و افزود: آموزش‌های مهارتی مستمر در مراکز علمی‌کاربردی و فنی‌حرفه‌ای، بستری حیاتی است که باید بیش از پیش برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، ارتقای کیفیت تولیدات بومی و توسعه فرهنگ کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی با ابراز آمادگی کامل برای رفع موانع ساختاری، از مدیران ارشد استان مطالبه‌گری کرد و گفت: از معاونت اقتصادی استانداری، اداره‌کل صمت، جهاد کشاورزی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف می‌خواهیم تا با حضور مستمر در جلسات کارشناسی، مطالبات بانوان کارآفرین و فعالان صنایع‌دستی را به صورت کاملاً تخصصی و عملیاتی بررسی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان این موضوع که هدف غایی مدیریت ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی ظرفیت‌های نادیده گرفته شده بانوان و فراهم کردن زمینه‌ای امن برای نقش‌آفرینی آنان است، بیان کرد: نمایندگان بانوان کارآفرین و تولیدکنندگان صنایع دستی باید وضعیت بازارچه‌های نیمه‌تمام عرضه محصولات را در قالب یک گزارش رسمی و مستند به حوزه استانداری منعکس کنند.

او در همین راستا تصریح کرد: این موضوع به فوریت در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح خواهد شد و فرمانداران مکلف می‌شوند تا اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از این بازارچه‌ها را در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها پیش‌بینی و مصوب کنند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه یک راهکار عملیاتی و راهگشا برای عبور از چالش‌های مالی و تأمین نقدینگی کارگاه‌های صنایع دستی، تأکید کرد: برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی با سود بسیار پایین در جهت توسعه کسب‌وکار، نباید به هیچ‌وجه به دنبال دریافت وام‌های شخصی و بدون پشتوانه تولیدی بود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در تشریح این راهکار، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ بهره وام‌های شخصی و خرد بسیار بالا و غیرمنطقی است، اما اگر بانوان کارآفرین و هنرمندان بتوانند یک طرح توجیهی ساده، حتی در قالب چند صفحه برای توسعه کارگاه صنایع دستی خود تهیه کنند و آن را به دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند اداره تعاون یا میراث فرهنگی ارائه دهند، مسیر دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی کاملاً تغییر می‌کند.

او با اشاره به مزایای این طرح‌های توجیهی، اضافه کرد: طرح‌های تولیدی که از طریق دستگاه‌های اجرایی و با تأیید و مصوبه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به شبکه بانکی ارائه می‌شوند، با نرخ بهره بسیار کمتر و شرایط تنفس مناسب برای بازپرداخت، به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شوند.

محمدی در تکمیل این موضوع گفت: این سازوکار حمایتی بدان معناست که شما به جای پرداخت سودهای سنگین و فلج‌کننده، از بودجه‌های تخصصی و یارانه‌دار دولت برای رشد، تجاری‌سازی و برندسازی کسب‌وکار خود استفاده خواهید کرد.

این مسئول ارشد کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های بحق مطرح شده از سوی بانوان حاضر در جلسه، ضمن اطمینان‌بخشی به آنان، عنوان کرد: تمام مباحث، دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده در این نشست را با دقت جمع‌آوری کرده و در قالب یک نظام مسائل مدون به حضور استاندار محترم خواهیم رساند.

او تأکید کرد: در جلسات بعدی که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و به ریاست شخص استاندار برگزار می‌شود، راهکارهای قطعی و اجرایی برای حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و زیرساختی شما اتخاذ خواهد شد.

محمدی با تأکید بر لزوم خروجی‌محور بودن نشست‌های اداری، ابراز داشت: جلسات آتی باید از حالت بحث و گفت‌وگوی صرف خارج شده و با سرعت به سمت تصمیم‌گیری‌های عملی و گره‌گشا حرکت کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص تصریح کرد: در نشست‌های بعدی، حضور شخص مدیران یا نمایندگان تام‌الاختیار بانک‌ها، اتاق بازرگانی و اداره کار الزامی خواهد بود تا مستقیماً با چالش‌های بانکی و اجرایی کارآفرینان روبه‌رو شوند و از صنف‌های مختلف فعال در حوزه صنایع دستی نیز درخواست داریم تا نمایندگان متخصص و آگاه خود را برای دفاع از حقوق صنف در جلسات آتی معرفی کنند.

در ادامه این نشست راهبردی، شهلا محمدحسینی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر نقش بی‌بدیل و سازنده زنان در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی استان، گفت: زنان کارآفرین و هنرمند این دیار دوشادوش مردان و با تحمل سختی‌های فراوان، برای ایجاد تغییرات مثبت در چرخه اقتصادی و حفظ میراث فرهنگی منطقه در تلاش و تکاپو هستند.

محمدحسینی با اشاره به رویکرد تحول‌گرایانه این نشست تخصصی، افزود: هدف اصلی ما در برگزاری این سلسله جلسات، شناسایی دقیق چالش‌ها، آسیب‌شناسی علمی مسائل حوزه کسب‌وکار بانوان و ایجاد یک گفتمان سازنده و دوطرفه است تا زمینه برای رفع بنیادین موانع موجود بر سر راه تولید فراهم شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در بخش پایانی سخنان خود، حامل خبر مسرت‌بخشی برای فعالان اقتصادی و هنرمندان بود و بیان کرد: به زودی شاهد کلنگ‌زنی سه غرفه و بازارچه دائمی ویژه عرضه توانمندی‌ها و تولیدات صنایع‌دستی بانوان در سه شهرستان بویراحمد، گچساران و دهدشت خواهیم بود.

او این اقدام زیرساختی را گامی بلند و عملی برای حمایت مستقیم از تولیدات بانوان استان، حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکننده به بازار مصرف دانست.

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