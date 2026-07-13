به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی کسب دو مقام نخست برای نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در رشتههای صوت و معارف علوی، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد، با صدور پیامی درخشش همکاران هم استانی خود در مرحله نهایی دومین دوره مسابقات قرآن و عترت مرکز مقاومت بسیج وزارت متبوع را تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است: موفقیت ارزشمند همکاران گرامی در این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی، مایه مباهات و افتخار مجموعه میراثفرهنگی استان است.
کسب رتبه اول در رشته تحقیق و صوت توسط جناب آقای حسین محمودی، همسر محترم سرکار خانم زینب چوبینه از همکاران ارجمندمان، نشان از انس عمیق خانوادههای کارکنان با کلام وحی دارد.
کسب رتبه اول در رشته نهجالبلاغه توسط سرکار خانم سیده زینب شریعتیراد، همکار پرتلاش و محترم این ادارهکل، تجلیبخش پیوند ناگسستنی و عمیق کارکنان ما با مکتب اهلبیت و آموزههای انسانساز امیرالمؤمنین (ع) است.
بر خود لازم میدانم از تلاشهای مجدانه، پیگیریهای مستمر و برنامهریزیهای دقیق جناب آقای هادی رسولی، رابط قرآنی ادارهکل که نقش بسزایی در ایجاد بستر مناسب برای این افتخارآفرینی بیبدیل داشتهاند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
امیدواریم در سایه الطاف بیکران الهی و با استعانت از پروردگار متعال، همواره شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان قرآنی و تداوم این مسیر نورانی در میان تمامی همکاران گرامی و خانوادههای محترم آنان باشیم.
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