به گزارش خبرنگار میراث آریا، معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما از گسترش برنامه‌های رسانه‌ای بین‌المللی برای معرفی ایران خبر داد و بر توسعه همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب پروژه‌های مشترک رسانه‌ای تأکید کرد.

احمد نوروزی در نشست مشترک با معاونت گردشگری، با اشاره به برگزاری جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» گفت: این جشنواره طی سه دوره برگزاری، به یکی از رویدادهای معتبر رسانه‌ای در عرصه بین‌الملل تبدیل شده و توانسته است فعالان حرفه‌ای تولید و توزیع محتوا از کشورهای مختلف را گرد هم آورد.

او افزود: در ادامه این مسیر، معاونت برون‌مرزی صداوسیما با راه‌اندازی «تورهای رسانه‌ای»، زمینه حضور خبرنگاران، مستندسازان، عکاسان و فیلم‌سازان خارجی را در جریان جنگ اخیر علیه ایران فراهم کرده است تا آنان از نزدیک در جریان تحولات میدانی، همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی کشور قرار گیرند و روایت واقعی ایران را به مخاطبان جهانی منتقل کنند.

به گفته نوروزوی، در جریان این برنامه‌ها، مهمانان خارجی علاوه بر بازدید از آثار تاریخی، مراکز فرهنگی و میراث ارزشمند ایران، از نزدیک با پیامدها و واقعیت‌های جنگ اخیر علیه کشور نیز آشنا شده‌اند. این بازدیدها نقش مؤثری در معرفی عمق تمدن و فرهنگ ایرانی، مقاومت مردمی و همچنین انعکاس واقعیت‌های میدانی جنگ به فعالان رسانه‌ای جهان داشته است.

معاون برون‌مرزی صداوسیما همچنین از اجرای طرح ملی «ایران جان» در سازمان صداوسیما خبر داد و اظهار کرد: این طرح در معاونت برون مرزی رسانه ملی، تحت عنوان «ایران را کشف کن» (Discover Iran) و با هدف معرفی جامع استان‌ها، جاذبه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های متنوع ایران در قالب محتوای چندرسانه‌ای به زبان‌های مختلف در حال اجراست.

او افزود: در این پروژه، محتوای معرفی استان‌های کشور به زبان‌های گوناگون تولید، ترجمه، زیرنویس و منتشر می‌شود و برنامه‌ریزی شده است تا این مجموعه در قالب یک پایگاه جامع چندزبانه، به مرجعی برای معرفی ایران در فضای بین‌المللی تبدیل شود.

نوروزی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان معاونت گردشگری و معاونت برون‌مرزی خاطرنشان کرد: تلفیق توان تخصصی حوزه گردشگری با ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی می‌تواند گام بلندی در معرفی ایران، افزایش شناخت جهانی از تمدن ایرانی و توسعه گردشگری کشور باشد و زمینه حضور گسترده‌تر گردشگران خارجی در ایران را فراهم کند.

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