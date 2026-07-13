به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید میرزا اسماعیلی، رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود را یکی از اولویت‌های راهبردی برای تقویت جایگاه گردشگری مرکز استان دانست.

رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان با اشاره به ضرورت انطباق هتل‌های باسابقه با استانداردهای به‌روز هتلداری اظهار کرد: پروژه بازسازی هتل ناز ۲ که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۲۰ تیرماه با تمرکز بر ارتقای کیفی فضاهای اقامتی و تجهیز مجموعه به امکانات رفاهی مدرن به سرانجام رسید.

او افزود: هدف ما در این فرآیند، تنها تغییرات ظاهری نبوده، بلکه تلاش برای ارتقای استانداردهای خدمت‌رسانی است که مستقیماً بر بهبود تجربه گردشگران و افزایش رضایت‌مندی آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

میرزا اسماعیلی با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگ که بر صنعت گردشگری سایه افکنده است، افزود: هتلداران هرمزگان در دوران پرچالش اخیر، با درک شرایط، همچنان بر حفظ و تداوم ارائه خدمات با کیفیت تمام توان خود را به کار بسته اند. این بازگشایی، نشان‌دهنده اراده و تاب‌آوری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حفظ چرخه پویای اقتصاد گردشگری در استان است.

رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم نوسازی واحدهای اقامتی، نقشی تعیین‌کننده در افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی صنعت گردشگری دارد. هر گام کوچک در ارتقای کیفیت، گامی بلند برای تثبیت بندرعباس به عنوان مقصدی استاندارد در شبکه گردشگری کشور است.

این مقام مسئول با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت گردشگری هرمزگان، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نگاه به آینده، زیرساخت‌های استان را به گونه‌ای توسعه دهیم که هرمزگان در دوران پس از جنگ، به عنوان قطب گردشگری جنوب کشور، آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران ملی و بین‌المللی را داشته باشد.

گفتنی است، هتل ناز ۲ بندرعباس با بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز و فضاهای استاندارد، از امروز ۲۲ تیرماه، رسماً پذیرای مسافران و گردشگران ورودی به بندرعباس است.

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