به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، روز یکشنبه 21 تیرماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام این خبر، دستیابی به جایگاه مشورتی یونسکو را نقطه عطفی در دیپلماسی فرهنگی استان خواند و افزود: این اعتبار بینالمللی، افقهای نوینی را برای معرفی ظرفیتهای تمدنی، آیینی و فرهنگی هرمزگان در مقیاس جهانی گشوده است.
او اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی یونسکو، هماکنون تنها ۳۱۷ تشکل غیردولتی (NGO) در سراسر جهان از مقام مشورتی این نهاد برخوردارند. «انجمن میراثداران فرهنگ هرمزگان» با این موفقیت، بهعنوان چهارمین سمن ایرانی پس از انجمنهای فعال در تهران، یزد و اصفهان، به این شبکه معتبر بینالمللی راهیافته است.
شهرزاد با اشاره به فرآیند پیچیده و سختگیرانه ارزیابی یونسکو، تصریح کرد: تدوین پروندهای منطبق بر استانداردهای جهانی، فرآیندی تخصصی بود که پس از رأیگیری نهایی در ۱۷ و ۱۸ ژوئن (۲۷ و ۲۸ خردادماه)، سرانجام هفته جاری با انتشار نتایج رسمی در وبسایت یونسکو به ثمر نشست. این جایگاه، تأیید رسمی صلاحیت نهادی و تخصص این انجمن برای مشارکت مستقیم در سیاستگذاریهای کلان حوزه میراث ناملموس است.
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان، ضمن قدردانی از گروه کارشناسی، نقش «طاهره رضایی»، کارشناس پاسدار میراث ناملموس این ادارهکل و پیشنهاددهنده پرونده را کلیدی توصیف کرد و گفت: تسلط بر فرآیندهای پیچیده بینالمللی و پیگیریهای مستمر کارشناسانه، بستر اصلی این موفقیت بزرگ را فراهم آورد.
شهرزاد در پایان تأکید کرد: کسب این مقام، ظرفیتی ممتاز برای دیپلماسی فرهنگی هرمزگان است. این انجمن اکنون بهعنوان بخشی از شبکه جهانی متخصصان و کنشگران حوزه میراث، علاوه بر معرفی داشتههای آیینی و صنایعدستی استان به جامعه جهانی، در فرآیندهای تصمیمسازی و حفاظت از میراث بشری نیز نقشآفرینی خواهد کرد.
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