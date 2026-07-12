۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

بهده در مسیر ثبت جهانی؛ هرمزگان آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری را آغاز کرد

بهده در مسیر ثبت جهانی؛ هرمزگان آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری را آغاز کرد

درحالی‌که روستای بهده در شهرستان پارسیان به‌عنوان یکی از بکرترین مقاصد گردشگری جنوب ایران شناخته می‌شود، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز برنامه‌ای جامع برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم به‌منظور ثبت جهانی این روستای ارزشمند خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ بابیان اینکه نخستین گام در این مسیر، ثبت رویداد آیینی «چارو- بهده مهرگان» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور بوده است، اظهار کرد: فرآیند ثبت جهانی، نیازمند فراهم‌سازی مجموعه‌ای از الزامات در حوزه‌های زیرساختی، حفاظت از میراث، مدیریت مقصد و مشارکت جامعه محلی است. در همین راستا، مطالعات جامع گردشگری روستای بهده به پایان رسیده و اکنون وارد مرحله اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شده‌ایم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی این روستا افزود: توسعه گردشگری در بهده صرفاً یک برنامه اجرایی نیست، بلکه راهبردی برای صیانت از هویت تاریخی، معرفی میراث‌فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد زیست‌محیطی جنوب کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه تاریخی «کلات بهده» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار معماری منطقه، گفت: مطالعات فنی و تهیه طرح مرمت این بنای ارزشمند با همکاری کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال انجام است تا ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی آن، زمینه بهره‌برداری گردشگری و بازدید گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

محمدی همچنین از شناسایی خانه‌های تاریخی دارای قابلیت احیا و تبدیل به اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد و اظهار کرد: امروز گردشگری پایدار بر پایه مشارکت جوامع محلی شکل می‌گیرد. از این‌رو، توسعه شبکه‌ای از اقامتگاه‌های بومی با حفظ معماری سنتی، علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران، زمینه ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی را نیز فراهم خواهد کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان توانمندسازی جامعه میزبان را یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری دانست و افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه ساکنان روستای بهده از مردادماه برگزار می‌شود تا فعالان محلی با استانداردهای میزبانی، مدیریت گردشگران، ارائه خدمات گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی آشنا شوند.

او با اشاره به برنامه‌های زیرساختی پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: نصب تابلوهای راهنمای گردشگری مطابق با استانداردهای ملی در مسیرها و جاذبه‌های روستا، بهبود نظام اطلاع‌رسانی و هدایت گردشگران، و همچنین راه‌اندازی یک مرکز اقامتی و پذیرایی جدید، ازجمله اقداماتی است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

محمدی در پایان با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه گردشگری اظهار کرد: تقویم رویدادهای گردشگری بهده از مردادماه با برگزاری مجموعه‌ای از جشنواره‌های فرهنگی، صنایع‌دستی، آیین‌های بومی و معرفی محصولات محلی آغاز خواهد شد. رویکرد ما آن است که با تلفیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، بهده را از یک مقصد گردشگری محلی به برندی شناخته‌شده در عرصه ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم و زمینه ثبت جهانی این روستای ارزشمند را با فراهم‌سازی تمامی الزامات لازم مهیا کنیم.

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کد خبر 1405042101403
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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