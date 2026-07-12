تشکیل ۳کارگروه و کمیته تخصصی در معاونت گردشگری هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات، بررسی دقیقتر مسائل و مطالبات فعالان حوزه گردشگری و همچنین استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی، کمیته رسیدگی به شکایات، کمیته نرخگذاری و کمیته تخصصی سوخت در معاونت گردشگری هرمزگان تشکیل شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اظهار کرد: در کمیته رسیدگی به شکایات، رؤسای تشکلهای گردشگری حضور دارند تا روند بررسی و پیگیری شکایات با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
او افزود: همچنین در کمیته نرخگذاری و کمیته تخصصی سوخت، رؤسای تشکلهای اقامتی و پذیرایی حضور دارند تا تصمیمگیریها با نگاه کارشناسی، واقعبینانه و متناسب با نیازهای واحدهای فعال در این بخش انجام شود.
محمدی تأکید کرد: تشکیل این کمیتهها میتواند نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای اجرایی، افزایش تعامل با صنوف گردشگری و رفع چالشهای موجود در حوزه خدمات، نرخگذاری و تأمین سوخت تأسیسات گردشگری داشته باشد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: معاونت گردشگری هرمزگان تلاش دارد با همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، بستر مناسبی برای توسعه هرچه بهتر صنعت گردشگری در استان فراهم کند.
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