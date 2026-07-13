به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از برنامه‌های ما در توزیع گردشگر و ارتقای معیشت جوامع محلی است.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: منطقه کوشکنار و شهرستان پارسیان با داشتن جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی و ساحلی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی این روند را تسهیل می‌کند.

او در تشریح اقامتگاه بوم‌گردی کوشکنار گفت: اقامتگاه بوم‌گردی قصر کنار که باهدف حفظ معماری سنتی و ترویج فرهنگ بومی منطقه راه‌اندازی شده، با ۵ اتاق و ظرفیت پذیرش و اسکان ۱۲ نفر هم‌زمان، آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.

محمدی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و باهدف پیوند میان محیط‌زیست، فرهنگ محلی و صنعت توریسم شکل‌گرفته است. تلاش ما بر این است که با استانداردسازی فعالیت‌های بوم‌گردی، تجربه اقامتی متفاوت را برای مسافران رقم بزنیم و درعین‌حال، به حفظ میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست منطقه آسیبی وارد نشود.

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