به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: توسعه اقامتگاههای بومگردی یکی از برنامههای ما در توزیع گردشگر و ارتقای معیشت جوامع محلی است.
معاون گردشگری هرمزگان افزود: منطقه کوشکنار و شهرستان پارسیان با داشتن جاذبههای بینظیر طبیعی و ساحلی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند که ایجاد چنین زیرساختهایی این روند را تسهیل میکند.
او در تشریح اقامتگاه بومگردی کوشکنار گفت: اقامتگاه بومگردی قصر کنار که باهدف حفظ معماری سنتی و ترویج فرهنگ بومی منطقه راهاندازی شده، با ۵ اتاق و ظرفیت پذیرش و اسکان ۱۲ نفر همزمان، آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.
محمدی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: این اقامتگاه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و باهدف پیوند میان محیطزیست، فرهنگ محلی و صنعت توریسم شکلگرفته است. تلاش ما بر این است که با استانداردسازی فعالیتهای بومگردی، تجربه اقامتی متفاوت را برای مسافران رقم بزنیم و درعینحال، به حفظ میراثفرهنگی و محیطزیست منطقه آسیبی وارد نشود.
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