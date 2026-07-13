۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷

تقویت زیرساخت‌های گردشگری در غرب هرمزگان/ بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در کوشکنار پارسیان

تقویت زیرساخت‌های گردشگری در غرب هرمزگان/ بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در کوشکنار پارسیان

در راستای توسعه متوازن گردشگری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی در غرب استان هرمزگان، یک اقامتگاه بوم‌گردی جدید در شهر کوشکنار شهرستان پارسیان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از برنامه‌های ما در توزیع گردشگر و ارتقای معیشت جوامع محلی است.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: منطقه کوشکنار و شهرستان پارسیان با داشتن جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی و ساحلی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی این روند را تسهیل می‌کند.

او در تشریح اقامتگاه بوم‌گردی کوشکنار گفت: اقامتگاه بوم‌گردی قصر کنار که باهدف حفظ معماری سنتی و ترویج فرهنگ بومی منطقه راه‌اندازی شده، با ۵ اتاق و ظرفیت پذیرش و اسکان ۱۲ نفر هم‌زمان، آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.

محمدی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و باهدف پیوند میان محیط‌زیست، فرهنگ محلی و صنعت توریسم شکل‌گرفته است. تلاش ما بر این است که با استانداردسازی فعالیت‌های بوم‌گردی، تجربه اقامتی متفاوت را برای مسافران رقم بزنیم و درعین‌حال، به حفظ میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست منطقه آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042201503
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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