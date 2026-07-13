۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷

راهکارهای بهسازی جان‌پناه شیرکوه با محوریت توسعه ایمنی گردشگری کوهستان در یزد بررسی شد

راهکارهای بهسازی جان‌پناه شیرکوه با محوریت توسعه ایمنی گردشگری کوهستان در یزد بررسی شد

نشست تخصصی بررسی وضعیت جان‌پناه شیرکوه با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رفاه کوهنوردان، به میزبانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی وضعیت جان‌پناه شیرکوه که روز یکشنبه ۲۱ تیرماه جاری با حضور جمعی از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مسائل فنی، کمبودهای موجود و چالش‌های جان‌پناه شیرکوه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای بهسازی این مجموعه و ارتقای خدمات‌رسانی به کوهنوردان و طبیعت‌گردان مطرح شد.

سیدعلیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، ارتقای استانداردهای ایمنی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی مسیر صعود به قله شیرکوه تأکید کرد.

در این نشست، حاضران با هم‌اندیشی و تبادل نظر، بر شناسایی دقیق مشکلات موجود، تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفع نواقص جان‌پناه و اجرای اقدامات لازم در راستای افزایش ایمنی و بهبود خدمات تأکید کردند.

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کد خبر 1405042201522
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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