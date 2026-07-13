به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی وضعیت جان‌پناه شیرکوه که روز یکشنبه ۲۱ تیرماه جاری با حضور جمعی از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مسائل فنی، کمبودهای موجود و چالش‌های جان‌پناه شیرکوه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای بهسازی این مجموعه و ارتقای خدمات‌رسانی به کوهنوردان و طبیعت‌گردان مطرح شد.

سیدعلیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، ارتقای استانداردهای ایمنی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی مسیر صعود به قله شیرکوه تأکید کرد.

در این نشست، حاضران با هم‌اندیشی و تبادل نظر، بر شناسایی دقیق مشکلات موجود، تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفع نواقص جان‌پناه و اجرای اقدامات لازم در راستای افزایش ایمنی و بهبود خدمات تأکید کردند.

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