به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، نشست هماندیشی برگزاری چهارمین جشنواره تجربهمحور برداشت خرمای روستای حاجیآباد زرین با حضور نادر پیری مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری افق کویر، مصطفی سپهری سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، نجمه نادری مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شهر اردکان و محمدرضا خدایی دهیار روستای حاجیآباد زرین در خانه تاریخی تقدیری اردکان برگزار شد.
در این نشست، حاضران درباره نحوه برگزاری چهارمین جشنواره تجربهمحور برداشت خرما، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری روستای حاجیآباد زرین و راهکارهای معرفی هرچه بهتر این مقصد گردشگری به بحث و تبادلنظر پرداختند.
همچنین موضوع تهیه مستندی با هدف معرفی جاذبههای گردشگری شهرستان اردکان با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری افق کویر و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مطرح و بر ضرورت اجرای آن تأکید شد.
مصطفی سپهری، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر روستای حاجیآباد زرین گفت: این روستا یکی از زیباترین روستاهای بخش خرانق است و با توجه به همجواری آن با کویر زرین، از قابلیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری طبیعی و روستایی برخوردار است که باید با برنامهریزی مناسب بیش از پیش معرفی شود.
سپهری افزود: برگزاری جشنوارههای تجربهمحور میتواند نقش مؤثری در معرفی میراثفرهنگی، آداب و رسوم، محصولات بومی و ظرفیتهای گردشگری روستاها داشته باشد و زمینه حضور گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم کند.
نادر پیری، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری افق کویر نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی این رویداد، اظهار کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی صنایعدستی با محوریت استفاده از محصولات و مشتقات خرما میتواند به غنای جشنواره بیفزاید و آن را به رویدادی تخصصیتر و اثرگذارتر تبدیل کند.
او هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را ایجاد فرصتهای درآمدزایی، حمایت از تولیدات بومی و تقویت اقتصاد محلی عنوان کرد و گفت: با مشارکت دستگاههای اجرایی و مردم، این رویداد میتواند به یکی از جشنوارههای شاخص گردشگری روستایی استان یزد تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما