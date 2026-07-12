به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هماهنگی میزبانی رویدادهای بین‌المللی گردشگری اکو، ظهر روز شنبه، ۲۰ تیرماه، به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد و در آن ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و فرآیند انتخاب استان‌های میزبان این دو رویداد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این نشست در پی ابلاغ دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در ادامه فرآیند انتخاب استان‌های میزبان این رویدادها انجام شد.

در این نشست، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت استان‌ها برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی، معرفی توانمندی‌های گردشگری کشور، توسعه تعاملات منطقه‌ای، افزایش جذب گردشگران خارجی و تقویت جایگاه ایران در عرصه گردشگری بین‌المللی تأکید شد.

همچنین مقرر شد انتخاب استان‌های میزبان بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و پس از بررسی طرح‌های توجیهی متقاضیان در کمیته ارزیابی دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی انجام شود.

برگزاری این رویدادها می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش همکاری‌های گردشگری میان کشورهای عضو اکو ایفا کند.

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