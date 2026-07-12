به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید علی نوروززاده در نشست مجمع هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی رویدادهای ملی و بین‌المللی شهرستان بافق که روز گذشته ۲۰ تیرماه برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری جشنواره مذکور در بازه زمانی ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در نخلستان شهرداری بافق، اظهار کرد: با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه نخلستان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان و گردشگران نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و شرایط بهتری برای این رویداد فراهم شده است.

شهردار بافق با اشاره به وضعیت ۴۰ باغ طیبه و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان، این مجموعه را از نقاط قوت و ظرفیت‌های ارزشمند بافق برشمرد که در آینده‌ای نزدیک نقش پررنگ‌تری در میزبانی از رویدادها ایفا خواهد کرد.

نوروز زاده همچنین به تقویت بخش صنایع جانبی در جشنواره امسال اشاره کرد و افزود: با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان اقتصادی، بخش صنایع جانبی جشنواره در مقایسه با سال‌های قبل، گسترده‌تر و با تنوع بیشتری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

او در این نشست بر ضرورت تدوین برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان بخشی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی که می‌تواند نقش بسزایی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان بافق ایفا کند، تأکید کرد.

فاطمه السادات موسوی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بافق، در این نشست طرح برگزاری رویداد ملی حصیربافی را هم‌زمان با جشنواره خرما برای تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی منطقه مطرح کرد.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد شهرستان بافق در حوزه صنایع‌دستی، پیشنهاد داد تا با برگزاری این رویداد در کنار جشنواره خرما، توجه ملی به هنر اصیل حصیربافی جلب شود.

او همچنین بر ضرورت حضور هنرمندان برجسته و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی با مشارکت روستاهای منتخب و شهرهای مختلف برای ارتقای سطح کیفی و معرفی بهتر این هنر، تصریح کرد.

در بخش دیگری از این نشست، موسوی به گزارش پیشرفت عملیاتی طرح تولید و بسته‌بندی محصولات دستی اشاره کرد و اعلام کرد: در حال حاضر، فرآیند تولید، دسته‌بندی و لیبل‌گذاری حدود ۵۰ هزار عدد بادبزن سنتی بافق توسط بانوان هنرمند شهرستان، با حمایت و نظارت هیئت رزمندگان اسلام در حال انجام است.

او گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، با همکاری شهرداری بافق، بر روی هر یک از این بادبزن‌ها برچسب بافق؛ شهر ملی حصیربافی نصب خواهد شد.

موسوی عنوان کرد: این محصولات پیش از فرارسیدن ایام اربعین، به مسیرهای پیاده‌روی در عراق ارسال و میان زائران توزیع خواهند شد تا هنر اصیل حصیربافی بافق به عنوان یک میراث ماندگار، در سطح بین‌المللی و در میان زائران سراسر جهان معرفی شود.

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