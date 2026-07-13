بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری به افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق بیکاری چهارمحال و بختیاری کمک میکند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: ارتقای وضعیت زیرساختهای گردشگری استان و جذب سرمایهگذاران از مهمترین برنامههای این ادارهکل در سالجاری بهشمار میرود.
او تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری از ایدههای علمی، نوین، خلاق و پژوهشی در حوزه گردشگری استقبال میکند.
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