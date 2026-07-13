بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا امیری روز دوشنبه ۲۲ جاری گفت: برای برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی در چهارمحال و بختیاری از توان مشاوران خبره استفاده و بهرهگیری شود تا بتوان به نتایج بهتری دست پیدا کرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش تا قطع کامل وابستگی جوامع محلی به جنگل و مرتع، باید از دستاوردهای برگزاری نخستین جشنواره ملی بلوط زاگرس باشد.
امیری تصریح کرد: گردشگری مسئولانه باعث افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری، رونق اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری میشود.
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