برندسازی در حوزه گردشگری ضروری است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا جلیلپور روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: برگزاری تمامی چشنوارهها از جمله رویدادهای گردشگری باید نتیجهمحور باشد و منجر به برندسازی شود.
فرماندار فلارد افزود: حفظ هویت، ارتقای اقتصادی، بهبود اموزش، انسجام اجتماعی و حمایت از جوامع محلی جزو مهمترین دستاوردهای برگزاری جشنوارههای گردشگری بهشمار میرود.
او تصریح کرد: برندسازی در حوزه گردشگری و برگزاری رویدادها و جشنوارههای گردشگری باعث تسریع در روند توسعه و رونق اقتصادی منطقه میشود. در این راستا فرمانداری فلارد آمادگی دارد با توجه به پتانسیل این شهرستان در حوزه گردشگری، از برگزاری رویدادها و جشنوارههای گردشگری حمایت کند.
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