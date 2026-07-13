برندسازی در حوزه گردشگری ضروری است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا جلیل‌پور روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: برگزاری تمامی چشنواره‌ها از جمله رویدادهای گردشگری باید نتیجه‌محور باشد و منجر به برندسازی شود.

فرماندار فلارد افزود: حفظ هویت، ارتقای اقتصادی، بهبود اموزش، انسجام اجتماعی و حمایت از جوامع محلی جزو مهم‌ترین دستاوردهای برگزاری جشنواره‌های گردشگری به‌شمار می‌رود.

او تصریح کرد: برندسازی در حوزه گردشگری و برگزاری رویدادها و جشنواره‌های گردشگری باعث تسریع در روند توسعه و رونق اقتصادی منطقه می‌شود. در این راستا فرمانداری فلارد آمادگی دارد با توجه به پتانسیل این شهرستان در حوزه گردشگری، از برگزاری رویدادها و جشنواره‌های گردشگری حمایت کند.

انتهای پیام/