۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

فرماندار شهرکرد:

فرمانداری شهرکرد از برگزاری جشنواره‌های گردشگری حمایت می‌کند

فرمانداری شهرکرد از برگزاری جشنواره‌های گردشگری حمایت می‌کند

فرماندار شهرکرد گفت: این فرمانداری از برگزاری جشنواره‌های گردشگری مختلف در شهرستان شهرکرد حمایت می‌کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید رئیسی دهکردی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: مناطق مختلف شهری، روستایی و عشایری شهرستان شهرکرد از ظرفیت خاص و ویژه برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برخوردار است.

فرماندار شهرکرد افزود: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و گردشگری در معرفی هر چه بهتر شهرستان شهرکرد در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیسی تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و گردشگری در شهرستان شهرکرد باعث حفظ اشتغال موجود، اشتغال‌زایی جدید، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود.

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کد خبر 1405042201495
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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