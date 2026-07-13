بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید رئیسی دهکردی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: مناطق مختلف شهری، روستایی و عشایری شهرستان شهرکرد از ظرفیت خاص و ویژه برای برگزاری رویدادها و جشنوارههای فرهنگی، هنری و گردشگری برخوردار است.
فرماندار شهرکرد افزود: برگزاری جشنوارههای فرهنگی، هنری و گردشگری در معرفی هر چه بهتر شهرستان شهرکرد در سطح ملی و بینالمللی نقشآفرینی میکند.
رئیسی تصریح کرد: برگزاری جشنوارههای فرهنگی، هنری و گردشگری در شهرستان شهرکرد باعث حفظ اشتغال موجود، اشتغالزایی جدید، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم میشود.
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