به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، اظهار کرد: در بازدید مشترکی که با حضور، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ انجام شد، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های زیرساختی در روستای تاریخی چنشت بررسی و پایش شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، با اشاره به جزئیات این بازدید افزود: در این برنامه، پروژه‌های احداث و بهسازی سرویس‌های بهداشتی، ساماندهی بافت تاریخی و ارزشمند روستا، و همچنین بهسازی راه‌های دسترسی به کانون‌های گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت و چالش‌های اجرایی و نیازهای موجود در این مسیر شناسایی شد.

او با تأکید بر نقش تعاملی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف گردشگری اظهار کرد: معاون عمرانی فرمانداری ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک روستای چنشت در نقشه گردشگری استان، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تکمیل سریع‌تر این طرح‌ها شد.

حق‌پناه در پایان با تبیین اثرات مثبت این اقدامات بر توسعه منطقه خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در چنشت تنها به ارتقای خدمات به مسافران محدود نمی‌شود، بلکه عامل کلیدی در حفظ بافت ارزشمند تاریخی، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد بسترهای پایدار اشتغال برای ساکنان بومی خواهد بود.

انتهای پیام/